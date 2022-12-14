Россияне начали получать отказы в немецкой визе из-за работы в компаниях под санкциями

Россияне начали получать отказы в немецкой визе из-за работы в компаниях, попавших под санкции

Поводом для отказа в выдаче немецкой визы может стать факт работы в компании, попавшей под санкции Евросоюза.

С такой проблемой столкнулись работники IT-сферы, которые до этого работали в российских банках, сообщает «Фонтанка».

Сообщения об отказе активно обсуждают на форумах, посвященных релокации. Один из работников сообщил, что ему пришел отказ в немецкой визе, так как он работает в санкционном банке.

«Получил отказ по blue card (объединяет в себе разрешение на работу и вид на жительство на территории ЕС для граждан не из стран Евросоюза. – прим. ВЗГЛЯД). Причина – работал в санкционном банке «Альфа банк». Может, кто сталкивался, имеет ли смысл подавать на апелляцию?» – передает слова другого специалиста издание.

На таком же основании отказ получают и работники Сбербанка.

Как рассказал консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, отказывают в визе по причине работы в санкционных компаниях даже тем, кто хочет воссоединиться с родственником в Европе.

Издание приводит письма посольства Германии, в которых говорится, что выдача ВНЖ по немецким законам предполагает «отсутствие заинтересованности в депортации». Но фактом для высылки иностранца может стать работа в компании, попавшей под санкции, введенные против РФ из-за спецоперации на Украине.

Получатели отказов подают апелляции, но данных об итогах из рассмотрения нет. Также из форумов следует, что отказы приходят и в туристических визах.