Умер написавший музыку к «Твин Пикс» композитор

Журова: Призыв США допустить к участию в ОИ-2024 россиян может содержать изуверские условия

Половина российской олимпийской сборной рискует не пройти квалификацию на Игры-2024. А второй предстоит решить – а стоит ли выступать в Париже под нейтральным флагом и выполнять прочие условия США, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщение Олимпийского комитета США о том, что россиян следует допустить на Олимпиаду-2024 в Париже.

Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Она подчеркнула, что недопуск спортсменов из России в соревнованиях «отбрасывает их назад». Тем не менее она категорически против того, чтобы россияне вернулись под национальным флагом.

«Причины такого решения могут быть разные. Как совершенно искренние и позитивные, например, чтобы это были полноценные честные соревнования с полным представительством, что, в общем-то, должно быть, особенно на Олимпийских играх, так и негативные с какими-либо условиями», – говорит Журова.

Однако, продолжает депутат, если причины такого решения позитивные, то россияне в ряде видов спорта, к примеру, в игровых, просто не пройдут квалификационные отборы, даже если России вернут флаг и разрешат выступать на ОИ. И это примерно половина всех зимних олимпийских дисциплин. Причина – в правилах квалификации, согласно которым часть стран ее уже прошла. А занимать место страны, которая уже отобралась, даже если она слабее России, несправедливо, считает Журова.

«Россиянам же дополнительную квоту никто точно не введет, потому что есть определенные нормы, по которым проходит отбор. Да, наверное, это не имеет отношения ко многим индивидуальным видам спорта. Но к игровым – да, многие окажутся в такой неприятной ситуации», – говорит собеседница.

Негативная причина такого решения США, по мнению эксперта, заключается в том, что страна намерена предъявить России ряд условий, при которых будет разрешено участие российских спортсменов на ОИ-2024. «Если они специально изуверски озвучивают, что хотят видеть русских, но только если мы должны будем встать на колено перед афроамериканцами, принять ЛГБТ, разрешить трансгендеров, извиниться перед Украиной, не признать успехи спецоперации, отдать Крым и дальше по списку, то, конечно, даже если нам флаг предложат, мы не пойдем на такие вещи», – полагает Журова.

Более того, она напоминает, что такая ситуация неоднократно происходила со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), когда спортсменов из России допускали на соревнования, но страна была обязана выполнить ряд неприятных для нее условий.

Если же у США добрые намерения и они данным высказыванием действительно хотят честной конкуренции, то это большой вопрос, должна ли Россия соглашаться, считает депутат. «У нас есть патриотические люди, которые скажут, что категорически нет – или с флагом, или никак. И может получиться так, что полкоманды на Олимпиаду не поедет, потому что прислушается к мнению людей, которые сердцем болеют за то, что наша команда не должна выступать без флага. Эти спортсмены просто не станут проходить отбор в нейтральном статусе», – заключила собеседница.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта.

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