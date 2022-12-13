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В МИД выразили надежду на реализацию идеи газового хаба
Замглавы МИД Грушко выразил надежду на реализацию идеи газового хаба в соответствии с интересами всех сторон
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В Москве есть надежда на скорейшую реализацию идеи запуска газового хаба в Турции, так как в этом заинтересованы и производители, и потребители, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
По его словам, запуск в работу газового хаба не только отвечает интересам всех сторон, но и указывает на рациональное поведение властей этих стран, передает РИА «Новости».
Кроме того, комментируя идею о газовом хабе с учетом вопроса «зеленого перехода», Грушко заметил, что для всех очевидно, что этот переход «не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась «мечтателями» безуглеродного мира».
Он добавил, что газ является самым чистом углеродном топливом в течение многих лет, а потому остается главным источником энергии.
В этом ключе замглавы МИД призвал продумать такие вещи, как стабильность поставок, спроса, транзита, юридического климата и предсказуемость энергетических стратегий.
Глава Газпрома Алексей Миллер ранее обозначил переговоры по газовому хабу как главный итог визита в Турцию в начале декабря.
Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
Эрдоган: В Турции обнаружено крупное месторождение нефти
Президент Турции Эрдоган заявил о крупном месторождении нефти с запасами в 150 млн баррелей
На юго-востоке Турции обнаружено месторождение со 150 млн баррелей запасов нефти стоимостью 12 млрд долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, 150 млн баррелей чистых запасов нефти были обнаружены в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Президент Турции добавил, что месторождение – одно из крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году, стоимость его запасов оценивается примерно в 12 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Ранее президент Турции выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.
Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры
Анкара разрешила пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg.
Журналисты Bloomberg выяснили, что накануне Турция направила страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия.
Источники издания сообщили, что письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям. По их словам, это вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено, передает РИА «Новости».
Ранее Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Танкер из России с нефтью пропустили через Босфор
Российский танкер Volgotrans 2701 с сырой нефтью, стоявший в очереди в проливе Босфор, прошел через него и вышел в Мраморное море, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Судно направляется в турецкий порт Текирдаг, ко второй половине дня оно вышло в Мраморное море, передает ТАСС со ссылкой на сервис отслеживания судов Marine Traffic.
В воскресенье СМИ писали, что турецкие власти якобы разрешили пропускать нефтяные танкеры, остановленные в Босфоре.
Американский Минфин заявлял, что Анкара без причин блокирует танкеры, по версии ведомства США, они везут нероссийскую нефть и не подпадают под санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала, по какой причине турецкие власти устроили пробку из танкеров у Босфора.
Жителей Германии призвали экономить газ из-за похолодания
Глава германского регулятора призвал немцев усиленно экономить на газе
Жители Германии должны продолжать экономить газ, чтобы продержаться зимой, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете «Тагесшпигель».
По словам Мюллера, ожидается холодная погода в ближайшие несколько дней и поэтому необходимо усилить экономию газа, чтобы продержаться всю зиму, передает ТАСС.
Между тем он считает, что Германия готова к ситуации, поскольку страна получает газ из разных источников. Мюллер пообещал немцам, что скоро в Германии будет три терминала для сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов через Бельгию, а также через Францию.
«У нас хорошее снабжение. Потребители и экономика потребляют меньше газа, чем год назад», – отметил глава регулятора.
Ожидается, что две плавучие регазификационные установки для приема СПГ в Германии заработают к концу года, еще две – к маю 2023 года. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.
Ранее консалтинговая компания McKinsey посчитала, что потери Германии из-за газового кризиса составляют 100 млрд евро в 2022 году.
Между тем немецкие СМИ пишут, что Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ.
Турция пообещала помочь Украине преодолеть «тяжелую зиму»
Анкара предоставит Киеву гуманитарную помощь для преодоления предстоящей тяжелой зимы, пообещал президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.
В сообщении говорится, что лидеры обсудили последние события, касающиеся украинского кризиса, передает ТАСС.
Эрдоган также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, выразил надежду на возможное скорое решение «проблемы Запорожской АЭС».
Ранее Зеленский сообщил, что они с Эрдоганом обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины.
Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота.
Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года.
Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
В США допустили превращение России в ключевого поставщика газа в ЕС
Колумнист Bloomberg Блас: Россия имеет шанс вновь стать ключевым поставщиком газа в ЕС
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Россия имеет шанс вернуть лидерство в поставках газа в Европу и снова стать ключевым поставщиком топлива в ЕС, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Автор публикации выразил мнение, что неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков, как бы европейские лидеры ни клялись, что после завершения украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, передает ТАСС.
Колумнист привел в пример слова немецкого политика, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который в прошлом месяце заявил, что навсегда отказаться от российского газа – исторически невежественно и геополитически неверно.
Автор публикации отметил, что сейчас Берлин платит за импорт газа 140 евро (около 180 долларов) за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год. При этом, как подчеркнул эксперт, если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, то объединению необходим дешевый газ, а для Европы нет более дешевого газа, чем российский.
Накануне в Международном энергетическом агентстве заявили, что Евросоюзу в 2023 году придется потратить дополнительно 100 млрд евро, чтобы обойтись следующей зимой без российского газа.
Турция отказалась уступить США в переговорах по заторам в проливах
Источник: Турция в переговорах с США настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью
Соединенные Штаты обсудили с Турцией ситуацию с заторами в проливах, при этом турецкая сторона не стала уступать и настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил дипломатический источник в Анкаре.
По словам информатора, разговор вели замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо. При этом турецкий министр обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний о том, что страхование для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным, передает РИА «Новости».
Онал подчеркнул, что турецкая сторона обозначила важность безопасности жизни, имущества, окружающей среды и судоходства в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 млн человек.
Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.
Европа нарастила импорт российского СПГ
ZDF: Европа, вопреки заявлениям об отказе от российского газа, нарастила импорт российского СПГ
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Германия и другие европейские страны, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжают активно закупать российский СПГ, пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). Согласно подсчетам, закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.
Правительство Германии официально объявило о намерении отказаться от российского газа, однако российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок, сообщает ZDF.
По словам вице-президента института Стефана Коотса, СПГ из России прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию. В итоговой статистике, по его словам, газ приписывается Бельгии, хотя по факту использует его Германия. При этом объемы поставок не очень большие: около 5 млрд кубометров в год, что составляет около 5% от всей потребности ФРГ в газе, передает RT.
А вот общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений. В сравнении с прошлым годом ЕС и Великобритания закупили на одну пятую больше российского СПГ, нарастив ее до 13% от общего европейского потребления. Основными покупателями стали Франция, Бельгия и Нидерланды.
Также в исследования IfW говорится, что дефицита газа предстоящей зимой в Германии получится избежать, если экономия составит 20%.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию
Глава Газпрома Миллер назвал главным итогом визита в Анкару газовый хаб
Глава Газпрома Алексей Миллер обозначил переговоры по газовому хабу как главный итог визита в Турцию, сообщает холдинг.
По информации компании, так Миллер прокомментировал запросы СМИ о своем визите в Анкару, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
СМИ: Турция обязала иностранные ВМС получать спецразрешение на применение авиации
Anadolu: Турция обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации во внутренних водах страны
Турция обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации во внутренних водах страны, сообщили СМИ.
Как сообщило агентство Anadolu, которое приводит текст соответствующего постановления правительства, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, дислоцированные на бортах иностранных военных судов, получивших разрешение на пребывание во внутренних водах Турции или посещение портов, не смогут свободно взлетать в воздушном пространстве страны без специального разрешения, передает РИА «Новости». Во время пребывания иностранных кораблей в водах и портах Турции, также не смогут осуществлять погружение и водолазы, при этом в случаях, требующих срочного карантинного контроля или ремонта кораблей, погружения могут производиться с разрешения турецких властей в сопровождении турецкой водолазной команды.
Сообщается, что иностранные военные суда обязали также оповещать службы Турции за 5 миль до входа во внутренние воды или порты.
Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора»
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Зеленский сообщил в своем Twitter, что продолжил диалог с президентом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна.