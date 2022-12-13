В МИД выразили надежду на реализацию идеи газового хаба

Замглавы МИД Грушко выразил надежду на реализацию идеи газового хаба в соответствии с интересами всех сторон

В Москве есть надежда на скорейшую реализацию идеи запуска газового хаба в Турции, так как в этом заинтересованы и производители, и потребители, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, запуск в работу газового хаба не только отвечает интересам всех сторон, но и указывает на рациональное поведение властей этих стран, передает РИА «Новости».

Кроме того, комментируя идею о газовом хабе с учетом вопроса «зеленого перехода», Грушко заметил, что для всех очевидно, что этот переход «не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась «мечтателями» безуглеродного мира».

Он добавил, что газ является самым чистом углеродном топливом в течение многих лет, а потому остается главным источником энергии.

В этом ключе замглавы МИД призвал продумать такие вещи, как стабильность поставок, спроса, транзита, юридического климата и предсказуемость энергетических стратегий.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее обозначил переговоры по газовому хабу как главный итог визита в Турцию в начале декабря.

Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.