Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя В Киеве сгорел «пункт несокрушимости» В Печерском районе столицы Украины сгорел «пункт несокрушимости» 13 декабря 2022, 00:57 Текст: Антон Никитин

В Печерском районе Киева сгорел «пункт несокрушимости», сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua». Об этом украинское интернет-издание сообщило в своем Telegram-канале. В конце ноября стало известно, что один из пунктов обогрева для жителей Киева разместили в здании следственного изолятора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – мест оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск 12 декабря 2022, 14:00

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении. «Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он. «Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат. «Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник. «Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко. «То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт. «Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник. «Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко. «При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник. «Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко. Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация». Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО 12 декабря 2022, 09:40

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции. Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости». Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС. Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой. ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя. «Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить. Новости СМИ2 Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ 12 декабря 2022, 18:07

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины. По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период». Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции. Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого 12 декабря 2022, 13:31

Фото: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова расчувствовалась, читая во время интервью стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» (1972 год). Захарова дала большое интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Ее попросили прочесть стихотворение, и спикер российского МИДа выбрала стихотворение Высоцкого (фрагмент после 01:27:42 видеозаписи). «Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала [певица Лайма] Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… Я прихожу на работу… Я прощу прощения за это. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, у меня стоят сзади, за спиной, и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: «Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, каждый день делайте все так, как надо, искренне, честно, до конца? От себя вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились, и считаете, что все ничего?» Вы понимаете? Каждый день. (…) Это стихотворение – оно про сейчас. И нет лучшего», – сказала Захарова. Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз». По ее словам, к таким словам невозможно относиться серьезно. Захарова призналась, что это заявление певицы ее задело, хотя Вайкуле не является государственным деятелем или человеком, претендующим на общественную роль. Она отметила, что Вайкуле абсолютизирует свое мнение, говорит от имени масс, используя слово «мы», а не «я». Высказывания певицы она, цитируя Булгакова, назвала словами «космического масштаба и космической глупости», которые при этом выдаются как позиция некой общественности. «Хочется сказать: «Может быть, чуть поскромнее? Может, без вот этой шариковщины? Может быть, все-таки перечитать еще раз «Собачье сердце»? Возможно, вы себя там найдете. Возможно, он (Булгаков – прим. ВЗГЛЯД) даже про вас писал провидчески», – отметила спикер внешнеполитического ведомства. Захарова также задалась вопросом о том, видели ли Вайкуле и ее единомышленники боль и страдания людей в Донбассе в последние восемь лет. «Как они ссылаются на совесть: совесть им не позволяет… А она спала, эта совесть? Или ее просто не было? Можно не заметить какое-то событие точечно, (…) но восемь лет невозможно отворачиваться! Восемь лет невозможно было делать вид, что ничего не происходит. Как у них это получается? Они здесь все были, они приезжали сюда зарабатывать деньги, выступать, делать свои дела и решать свои проблемы. Они не могли этого не видеть, они просто отворачивались, потому что им это было не очень приятно, потому что нужно же было реагировать. Ну и вдруг совесть бы проснулась! А это же очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», – сказала она. Кроме того, Захарова заметила «маленький нюанс» в высказывании Аллы Пугачевой, в котором певица использовала выражения «Помилуй, Господи» и «Ибо не ведают они, что творят». Между этими двумя фразами Пугачева, по словам Захаровой, вставила «практически проклятье». «Она начала обзывать людей «ничтожными», «злобными» и так далее. И смысл изменился на противоположный. «Помилуй Господи, ибо не ведают, что творят» говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их грехи, страсти, ошибки. Он их любит, и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь (у Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД) фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню», – сказала официальный представитель МИД России. Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Вайкуле, в свою очередь, в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Новости СМИ2 Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины 12 декабря 2022, 08:00 Текст: Антон Антонов

Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС. Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами». Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины 12 декабря 2022, 06:43

Фото: кадр РИА «Новости»

Текст: Антон Антонов

Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости». «Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он. Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Новости СМИ2 Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ 12 декабря 2022, 14:33 Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны. Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области. С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве. ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление Марочко: ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление 12 декабря 2022, 10:11 Текст: Антон Никитин

Украинские власти перебросили дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Марочко со ссылкой на разведданные сообщил, что в район населенного пункта Стельмаховка к северо-западу от Сватово выявлена переброска сил и средств ВСУ, передает РИА «Новости». Офицер НМ ЛНР уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских Вооруженных сил на этом направлении. Ситуация на Сватовском направлении обострилась несколько месяцев назад. Город Сватово подвергается обстрелам ВСУ из РСЗО HIMARS, украинские военные пытаются прорвать оборону на этом участке, имеющем стратегически важное значение. Также Марочко сообщал, что на Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных. Новости СМИ2 Зеленский заявил Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% украинской энергетической инфраструктуры 12 декабря 2022, 12:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что в стране уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры. Зеленский сообщил, что причиной стали российские ракетные удары, передает РИА «Новости». Он добавил, что США оказывают значительную помощь для восстановления энергосистемы Украины. Зеленский в разговоре выразил надежду на углубление этого сотрудничества. Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся накануне. Напомним, правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов на сумму более 400 млн евро. Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом 12 декабря 2022, 22:40

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом. Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит». Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье. После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание. Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Новости СМИ2 Премьер Украины призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc Шмыгаль попросил у Парижа реактивные снаряды и танки 12 декабря 2022, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер Украины Денис Шмыгаль в эфире французского телеканала Эль-се-и призвал Париж поставить Киеву французские танки Leclerc. По его словам, Украине понадобится оружие, в том числе реактивные снаряды и танки Leclerc, передает ТАСС. Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR. Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали. Россия указала Британии на «постыдные» сделки Лондона с Киевом Посольство России ответило на заявление главы МИД Британии Клеверли о «постыдных» сделках Москвы с Тегераном 12 декабря 2022, 02:54 Текст: Антон Антонов

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли, заявляющий о «постыдных» военных сделках Москвы с Тегераном, стыдливо умалчивает о сделках Лондона с Киевом, указало российское посольство в Великобритании. Российская сторона отвергает обвинения в неких «постыдных» сделках с Ираном в контексте украинского кризиса. Посольство назвало полностью надуманными утверждения о военных поставках Ирана в Россию в обмен на военно-техническую поддержку. Подчеркивается, что Россия соблюдает международное право в своем сотрудничестве с третьими странами, чего нельзя сказать о государствах Запада, передает ТАСС. Дипломаты посоветовали Клеверли, раз уж разговор зашел о «постыдных» сделках, помнить о западной помощи киевскому режиму, которая нарушает «нормы экспортного контроля», затягивает боевые действия и увеличивает число жертв среди мирного населения. Подчеркивается, что западные вооружения Украина использует для «террористических, по сути, ударов по гражданским объектам» в России. Британский медийный мейнстрим об этом не говорит, британские официальные лица тоже «стыдливо умалчивают», отметили в посольстве. «Возникает закономерный вопрос: не является ли подобная двуличная политика на украинском треке как раз примером именно такой «постыдной» сделки, о которой с тревогой рассуждает Джеймс Клеверли?» – говорится в заявлении. Клеверли также заявил, что упомянутыми им поставками в Россию Иран нарушает резолюцию 2231 СБ ООН, запрещающую Тегерану «поставки любых связанных с ракетами товаров, оборудования, технологий и компонентов». Россия посоветовала Лондону «обратить внимание на действия истинного нарушителя данной резолюции», то есть на США, которые вышли из ядерной сделки. Напомним, Тегеран опровергал утверждения об экспорте в Россию оружия для ведения боевых действий на Украине. МИД Ирана подтвердил, что Россия получила беспилотники в небольшом количестве, но передали их еще до начала спецоперации на Украине. МИД Ирана также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет. Новости СМИ2 ДНР заявила об уничтожении танка и натовской гаубицы ВСУ Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении украинского танка и гаубицы М777 12 декабря 2022, 11:14 Текст: Антон Никитин

Подразделения Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили украинский танк Т-72М1, гаубицу М777, а также более трех десятков националистов, сообщили в управлении народной милиции ДНР. По сообщению НМ ДНР, уничтожены гаубица М777, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, в воздухе сбили два беспилотника противника, пишет «Донецкое агентство новостей». Накануне сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. ВСУ признались в неспособности сбивать баллистические ракеты На Украине заявили, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты 12 декабря 2022, 13:35 Текст: Елизавета Шишкова

Украинские системы противовоздушной обороны не имеют возможности сбивать баллистические ракеты, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что наиболее эффективным методом уничтожения баллистических ракет является их уничтожение на старте, там, где они расположены, передает «Вести.ua». Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему натовская ПВО на Украине бессильна против российских ракет. Новости СМИ2 Байден опроверг данные об отправке военных США на Украину 12 декабря 2022, 21:46 Текст: Ольга Иванова

Власти США отправляют на Украину различные материальные средства на миллиарды долларов, а не военных, заявил президент США Джо Байден в расположенном под Вашингтоном городе Арлингтон (штат Вирджиния). «Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов», – приводит его слова ТАСС. Напомним, телеканал NBC сообщил со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении «критически значимых» систем. Ранее в американской компании Raytheon, производящей вооружения, заявляли, что из-за поставок украинской стороны США исчерпали запасы ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.