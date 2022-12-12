Пентагон провел первый пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля»

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск

ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.

«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.

«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.

«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.

«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.

«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.

«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.

«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.

«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».

Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.

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