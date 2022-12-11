Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал европейский энергетический рынок, из-за которого во Франции могут закрыться 80 процентов пекарен, он обвинил в этом французскую олигархию, спонсирующую «мошенника» – президента Украины Владимира Зеленского.

В Twitter он рассказал, что уже в следующем году восемь из десяти французских пекарен могут исчезнуть из-за стоимости энергоресурсов. Причиной он назвал антироссийские санкции, которые повлекли повышение цен на европейском энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

Политик обвинил в этом французскую олигархию, которая, по его мнению, таким образом финансирует президента Украины Владимира Зеленского, которого Филиппо назвал «мошенником».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.