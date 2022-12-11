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Во Франции Зеленского назвали мошенником
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Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал европейский энергетический рынок, из-за которого во Франции могут закрыться 80 процентов пекарен, он обвинил в этом французскую олигархию, спонсирующую «мошенника» – президента Украины Владимира Зеленского.
В Twitter он рассказал, что уже в следующем году восемь из десяти французских пекарен могут исчезнуть из-за стоимости энергоресурсов. Причиной он назвал антироссийские санкции, которые повлекли повышение цен на европейском энергетическом рынке, передает РИА «Новости».
Политик обвинил в этом французскую олигархию, которая, по его мнению, таким образом финансирует президента Украины Владимира Зеленского, которого Филиппо назвал «мошенником».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Британия захотела заменить Россию для Азии, Африки и Латинской Америки
Глава МИД Британии Клеверли заявил о намерении Лондона стать «альтернативой России» для Азии, Африки и Латинской Америки
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В Азии, Африке и Латинской Америке Великобритания хочет стать альтернативой таким странам, как Россия, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.
Клеверли сказал, что Великобритания намерена развивать отношения со странами, которые «разделяют веру в суверенитет и территориальную целостность, свободную торговлю», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в будущем доля Азии, Африки и Латинской Америки в мировой экономике и власти будет только расти. Лондон намерен действовать на основе «их интересов и британских сильных сторон в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата». Подчеркивается, что Великобритания предложит надежный источник инфраструктурных инвестиций, покажет стратегическую стойкость и желание долгосрочного сотрудничества.
«Я хочу, чтобы наша внешняя политика постоянно имела в виду завтрашний день, смотрела за горизонт, заглядывала на 10–20 лет вперед», – заявил министр, который 12 декабря выступит со своей первой программной речью. В ней Клеверли намерен подчеркнуть значимость «принципов, правил и глобальных институтов, обеспечивших беспрецедентный период относительного мира и процветания для большего числа людей, чем когда-либо в истории».
Напомним, Клеверли был назначен главой Форин-офиса в кабинете премьер-министра Лиз Трасс в сентябре и переназначен на этот пост в кабмине Риши Сунака. Клеверли обещал, что Лондон намерен помогать Киеву против России «до тех пор, пока война не выиграна».
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе
Призванные в рамках частичной мобилизации рассказали, как при выполнении боевых задач на Сватовском участке фронта в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.
Один из бойцов, ставший очевидцем события, рассказал РИА «Новости», что они сидели в окопах, занимали оборону, когда заметили тени.
Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у двигавшейся в посадке группы, чтобы распознать, какое это подразделение.
«В ответ нам крикнули: «Русские, сдавайся!» Мы открыли по ним огонь», – рассказал боец.
По словам военнослужащего, бойцы, призывавшие их сдаться, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.
В ответ, сказал боец, «послали их». «Русские не сдаются», – сказал он.
Ранее в МИД России сообщали, что число западных инструкторов и наемников на Украине растет.
Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях
Вучич назвал исторически важным признание Меркель о Минских соглашениях
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Исторически важное признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что Киев не собирался исполнять Минские соглашения, представляют ситуацию в абсолютно новом свете, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич сказал, что признание Меркель для него «практически невероятно», но оно подтверждается словами Порошенко. Как заявил Вучич, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года». По его словам, признания Меркель и Порошенко серьезно влияют на позицию Сербии по Косову, передает ТАСС.
Открывшаяся информация, по его словам, позволяет судить о «злых намерениях» Запада, меняет ситуацию «во всех смыслах, прежде всего в политическом». Вучич сказал, что получил «ясный сигнал, кому нельзя верить». По его словам, если так посмели «обманывать и лгать» в отношении России, то встает вопрос, «сколько смогут выстоять» другие страны, такие «маленькие», как Сербия. «Это для меня многое меняет, но нельзя полностью сопоставить нашу ситуацию с их ситуацией, это для нас наука», – сказал он.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
«Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск
Полковник полиции ЛНР Киселев сообщил о прибытии на позиции ВСУ под Артемовском «черных трансплантологов» с Запада
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«Черные трансплантологи» с Запада прибыли под Артемовск в ДНР, чтобы «заработать на органах» украинских военных, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Киселев сообщил, что около трех недель назад в район Атремовска «прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю» в сопровождении ЧВК «Моцарт». С ней приехали Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд, которые якобы входят в ЧВК, но «засветились» в Донбассе как «черные трансплантологи» в 2014–2015 годах, передает РИА «Новости».
Дебрю фигурировала в показаниях экс-сотрудника СБУ, который раскрыл схему изъятия органов украинских военных в Донбассе, существовавшую уже в ноябре 2014 года. Органы отправляли, в частности, в Германию и Израиль. По его словам, Дебрю командовала изъятием органов и часто сама могла провести операцию. Официально СБУ опровергала эту информацию.
Киселев сказал, что под Артемовск «черные трансплантологи» прибыли из-за «колоссальнейших потерь» вооруженных сил Украины, рассчитывая заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении. New York Times сообщала, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском.
Украинских беженцев в Германии решили поселить в контейнеры с буквами Z
Украинских беженцев в немецком Гамбурге поселят в контейнеры с буквами Z на стенах
В немецком Гамбурге контейнеры, куда решили поселить украинских беженцев, украсили буквами Z, это обозначает место для сна.
По данным украинских СМИ, в жилье в Гамбурге нуждаются около 20 тыс. украинских беженцев, мест в приютах и общежитиях нет. Власти города решили поселить их в контейнеры, один из них украсили буквой Z, так обозначается место для сна, передает радио Sputnik.Ближнее зарубежье.
Ранее занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте.
Напомним, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия заявил, что растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке».
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем
Полянский назвал украинского постпреда при ООН Кислицу паяцем и «клиническим случаем»
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал украинского постпреда Сергея Кислицу паяцем, которого никто давно не воспринимает всерьез.
Полянский в Telegram «поделился впечатлениями» от заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину. Он считает, что «западники выглядели откровенно бледно», тема оказалась для них неудобной. Поскольку им было «нечего сказать по сути», представители стран Запада принялись обвинять Россию «во всех грехах».
По словам Полянского, их нападки «выглядели ну совсем неуместно» на фоне тех фактов, которые представила российская сторона, эксперт Дэн Ковалик и «отчасти» высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
Полянский поблагодарил «нашего докладчика» Ковалика, который, будучи американцем, проявил «огромное мужество и персональный риск», решившись «сказать нелицеприятную для соотечественников правду». Полянский подчеркнул, что «американцы очень разные, среди них очень много честных, порядочных, хотя порой и весьма наивных и идеалистичных людей». Он призвал не путать их с американским истэблишментом, который «безнадежен в своей русофобии».
При этом представители США утверждали, что при американской системе контроля «расползание» поставленного оружия «по всему миру» невозможно, а все случаи контрабанды якобы касаются захваченного Россией западного оружия. Как отметил Полянский, «одно дело, когда подобные сказки рассказывает паяц Кислица, которого никто давно не воспринимает всерьез (сам виноват), а другое – постоянный член СБ ООН». По словам Полянского, «удивлены были даже западные коллеги». «Кислицу комментировать не буду. Тут все ясно - клинический случай», – заявил он.
Полянский сказал, что видит ценность таких обсуждений в возможности «прорывать информационную блокаду», ведь СБ ООН является «ключевой и едва ли не единственной площадкой», где позицию России Запад не может «цензурировать и искажать».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации указал, что контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет.
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Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения
Медведев : Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что враги России окопались в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, поэтому Москва наращивает производство наиболее мощных средств поражения.
По его словам, враг России окопался не только в Киевской губернии, но и в Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Японии, поэтому РФ наращивает производство наиболее мощных средств поражения, включая основанные на новых принципах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной», заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА заявил, что Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага. «Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – сказал он.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
С новогодней елки в центре Твери сняли гирлянду с «врагами России»
С новогодней елки в Центральном районе Твери в течение получаса сняли гирлянду с «врагами России», на которой неизвестные поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также артистов: Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.
По сообщению пресс-службы, это была елка в Центральном районе города, гирлянду заметили и сняли в течение получаса силами администрации района, сообщает РБК.