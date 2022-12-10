Стрелка из Дрездена задержали

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10 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Саудиты ушли от США к Китаю и России

К королю приехал император. Эта мысль сейчас проходит через многие западные СМИ AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин совершает трехдневный госвизит в Саудовскую Аравию, где его принимают как дорогого гостя. Президента США Байдена те же саудиты недавно принимали как бедного родственника. Дело, однако, не в личностях, а в том, что Эр-Рияд отказался от политического союза с США в пользу партнерства с Россией и Китаем.  Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния imago images/Global Look Press
Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Создаст ли Шольц Четвертый рейх

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно. Подробности...

Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

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    разблокированные возможности


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    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?

    Стрелка из Дрездена задержали

    Мать стрелка из Дрездена нашли убитой, мужчину задержали

    10 декабря 2022, 15:22

    Текст: Кристина Цыцура

    Стрелявший в центре Дрездена мужчина задержан, в многоквартирном доме найден труп его матери, сообщают СМИ, ссылаясь на полицию.

    «Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Focus.

    Ранее СМИ писали о перекрытом центре города, где вооруженный мужчина, которого разыскивает полиция Дрездена, мог взять заложников, а также сообщалось о гибели женщины.

    Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» назвал возможную причину пожара
    Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» рассказал, что соблюдал меры предосторожности
    		    9 декабря 2022, 16:35
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Рабочий, проводивший сварочные работы в ТЦ «Мега Химки», рассказал правоохранителям, что перед сваркой делал несгораемый настил, чтобы искры от сварки не создали угрозу.

    Однако, по словам рабочего, настил, видимо, был некачественный, передает «Московский комсомолец». Работы по укреплению крыши проводила коммерческая фирма «Дельта Строй». В рамках расследования изучается документация фирмы, назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что сварщики пытались самостоятельно потушить пожар в ТЦ, по этой причине было упущено время, пожар стал распространяться. При пожаре погиб один охранник .

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    Россия ввела высокие пошлины на ряд товаров из недружественных стран
    Правительство России установило пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран
    		    10 декабря 2022, 07:59
    Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Никитин

    Правительство ввело пошлины в размере 35% на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Уточняется, что сбор установят на уровне 35% на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России. Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, передает РИА «Новости».

    Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, установившим потолок цен на российское «черное золото».

    В сентябре глава государства отмечал, что Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях.

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    Соседов назвал Вайкуле выжившей из ума за ее слова про СССР
    		    9 декабря 2022, 20:38
    Фото: Михаил Александров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала» Советский Союз и Россию, звучат очень глупо, заявил российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов.

    «Ужасное, глупое заявление совершенно выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне очень жаль ее», – сказал Соседов в беседе со «Spuntik Беларусь».

    Он добавил, что высказывание артистки – это «полный бред», и всерьез говорить об этом заявлении не приходится.

    «Вы считаете, что я должен комментировать бред какой-то дуры, простите? Ну, там бред полный. Она «содержала Советский Союз. Это я должен комментировать, вы считаете? Ну вы тогда меня дураком тоже считаете», – отметил он.

    «Мне очень жаль ее. Я не собираюсь комментировать маразмы», – сказал журналист.

    Напомним, Лайма Вайкуле заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход СССР, а после его распада доходы уже России приносила певица Алла Пугачева.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.

    Коментарии (25)
    Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
    		    9 декабря 2022, 17:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. 

    «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». 

    Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность.

    Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он.

    Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.

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    В реестр иноагентов включен второй экс-игрок «Что? Где? Когда?»
    В реестр иноагентов попали издание The Bell и участник игры «Что? Где? Когда?» Аскеров
    		   9 декабря 2022, 21:32
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В реестр иноагентов включили журналиста «Дождя» (признан иноагентом) Михаила Фишмана, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell, сообщили в Минюсте России.

    В списке оказалось «Экологическое движение «42»» из Архангельска, а также философ Рубен Апресян и общественный деятель Башкирии Ростислав Мурзагулов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Минюст создал объединенный реестр иностранных агентов, куда вошли 493 организации и гражданина.

    В начале декабря МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в России физлицом-иноагентом), он также экс-игрок телевизионной передачи «Что? Где? Когда?». 

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    Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
    Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
    		    10 декабря 2022, 03:31
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

    Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».

    Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.

    Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».

    Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.

    Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.

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    Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
    Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
    		    10 декабря 2022, 11:31
    Фото: Laurel Chor/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих.

    По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает Ura.ru.

    Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника.

    Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

    До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.

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    Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции
    Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре
    		    9 декабря 2022, 22:50
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse.

    Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС.

    Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте.

    В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.

    Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.

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    Байден запретил Буту возвращаться в США
    Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
    		    9 декабря 2022, 20:28
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.

    Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.

    Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.

    Коментарии (54)
    Композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом
    Композитор Эдуард Артемьев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии
    		    9 декабря 2022, 18:46
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российский композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония.

    Артемьев подтвердил РИА «Новости» госпитализацию, по его словам, в больницу его положили четыре дня назад, у 85-летнего композитора выявили коронавирус. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

    Недавно он отметил свой 85-летний юбилей.

    Напомним, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву.

    Эдуард Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда №17» и другим.

    За лиричничность произведений его называют «русским Морриконе». 

    Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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    Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
    Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
    		    10 декабря 2022, 09:37
    Фото: Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.

    Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.

    Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.

    Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

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    В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
    США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»

    9 декабря 2022, 21:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.

    В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.

    Название третьей организации в Белом доме не уточнили.

    Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.

    Коментарии (24)
    Япония собралась разместить у границ России гиперзвуковое оружие
    NHK: Япония хочет разместить на северном острове Хоккайдо гиперзвуковое оружие
    		    10 декабря 2022, 05:58
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км, сообщили правительственные источники телеканалу NHK.

    Как сообщает телеканал, к 2026 году власти Японии намерены создать в составе ВС два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками, передает ТАСС.

    Напомним, в начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что не видит условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора.

    Коментарии (45)
    Путин о спецоперации: Все идет своим чередом
    		    9 декабря 2022, 17:09
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке.

    «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС.

     

    Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени.

    «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории.

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    ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР

    9 декабря 2022, 16:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России.

    У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ.

    У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

    Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах.

    Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении.

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