Полиция перекрыла центр Дрездена из-за сообщений о стрельбе

Полиция Дрездена на востоке Германии задержала 40-летнего гражданина страны, который, предположительно, мог открыть стрельбу и убить одного человек, сообщает издание Bild.

По данным СМИ, полиции пришлось перекрыть центр города, а также на весь день закрыть расположенный там рождественский рынок, передает ТАСС.

Подробности происшествия пока не раскрываются. О каких-либо экстремистских мотивах стрелявшего нет данных.

Ранее сообщалось, что в Бразилии после вылета сборной страны с ЧМ в перестрелка погибла 17-летняя девушка.