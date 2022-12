NYT: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС Турция отказалась уступить США в переговорах по заторам в проливах Источник: Турция в переговорах с США настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью 10 декабря 2022, 12:34 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты обсудили с Турцией ситуацию с заторами в проливах, при этом турецкая сторона не стала уступать и настояла на предоставлении документа о страховке судов с нефтью, заявил дипломатический источник в Анкаре. По словам информатора, разговор вели замглавы МИД Турции Седат Онал и замминистра финансов США Уолли Адейемо. При этом турецкий министр обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний о том, что страхование для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным, передает РИА «Новости». Онал подчеркнул, что турецкая сторона обозначила важность безопасности жизни, имущества, окружающей среды и судоходства в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 млн человек. Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора. Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек 9 декабря 2022, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина. У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости». Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters. Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай. Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации. Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок. В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства. Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу. Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Байден запретил Буту возвращаться в США Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США 9 декабря 2022, 20:28

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там. Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости». Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря. Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу. Новости СМИ2 Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников» 9 декабря 2022, 21:05 Текст: Кристина Цыцура

Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников. В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС. Название третьей организации в Белом доме не уточнили. Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана. Новости СМИ2 Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России 10 декабря 2022, 00:58

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС. Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire. По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков. В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России. В США признали, что им не выгодна победа Украины Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины 10 декабря 2022, 10:33 Текст: Кристина Цыцура

Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive. По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости». Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне. Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Новости СМИ2 Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно 10 декабря 2022, 10:43 Текст: Александра Юдина

Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен. Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости». Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты. Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. Новости СМИ2 В МИД заявили о попытках США спровоцировать дефолт в России Замглавы МИД Рябков заявил, что США преследуют цель спровоцировать в России дефолт 9 декабря 2022, 16:21 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты стремятся спровоцировать в России дефолт путем истощения запасов валюты, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Штаты уже не скрывают своего стремления истощить в России запасы валюты, рейдерски захвачивая размещенную в банках США часть российских валютных резервов. Более того, в США хотят предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, передает РИА «Новости». Такие инструменты воздействия рассматриваются Москвой как попытка спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, отметил Рябков. По мнению замглавы МИД, Штаты не станут отменять антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события. При этом Рябков подчеркнул, что на борьбу с Москвой Вашингтон бросит весь возможный арсенал воздействия. Сюда он отнес экономическое, военно-политическое, технологическое и информационно-пропагандистское давления, заметив, что все это находится «в перспективе константой американской внешней политики». По словам политика, в Москве не надеются «на проблески здравого смысла» у американских представителей. Резюмируя, Рябков подчеркнул, что сохраняющееся уверенное и стабильное состояние российской экономики выводят Белый дом из себя. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. Белый дом указал на безосновательность блокировки проливов Турцией Пресс-секретарь администрации США Жан-Пьер указала Турции на отсутствие оснований для блокирования танкеров без нефти РФ 9 декабря 2022, 22:21

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Антон Никитин

Российской нефти нет практически на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы, США ведут переговоры с Турцией, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Представитель американской администрации сообщила, что США связались с Турцией, чтобы разъяснить, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что, по имеющимся у администрации США данным, практически все танкеры, которые Анкара задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется. Накануне Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора. Новости СМИ2 Эрдоган захотел наладить поставки туркменского газа в Европу Bloomberg: Президенты Турции, Туркмении и Азербайджана Эрдоган, Бердымухамедов и Алиев обсудят поставки газа в Европу 9 декабря 2022, 23:32

Фото: Marijan Murat/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Турции Тайип Эрдоган на следующей неделе обсудит с лидерами Туркмении и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым организацию поставок туркменского газа в Европу, заявили высокопоставленные турецкие чиновники Bloomberg. По словам осведомленных источников, идея заключается в том, чтобы доставлять газ из Туркмении в Азербайджан на судах, а затем закачивать его в сеть трубопроводов Южного газового коридора, соединяющих Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. На организацию таких поставок, вероятно, уйдут годы, так как не ясно, насколько технически осуществима такая идея в краткосрочной перспективе, говорится в статье Bloomberg. В материале отмечается, что обсуждения поставок туркменского газа в Европу в обход России шли и ранее, но без особого успеха, однако спецоперация России на Украине и возникший волновой эффект на энергетических рынках актуализировали тему поиска альтернативных маршрутов транспортировки энергоносителей, считает автор статьи. В публикации утверждается, что огромные ресурсы Туркмении остаются в значительной степени неиспользованными, так как Ашхабад не смог отправить их в Европу из-за отсутствия соглашений о транспортировке через Каспийское море по трубопроводу. При этом, по данным BP Plc, Туркмения поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и поставляется в Россию. По данным BP, на конец 2020 года запасы газа Туркмении составляли 13,6 трлн кубометров, достигая трети от запасов РФ. В статье говорится, что Турция работает над тем, чтобы стать ключевым маршрутом транзита энергоносителей благодаря своему стратегическому расположению на границе Европы и Азии. В материале утверждается, что уже принято решение удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров. Министр энергетики Турции Фатих Донмез в четверг заявил, что цель Анкары заключается в том, чтобы стать центром торговли газом, где устанавливается базовая цена на «голубое топливо». В статье отмечается, что Анкара хочет использовать энергетические проекты для укрепления экономических и дипломатических связей. Как ожидается, Эрдоган встретится с лидерами Туркмении и Азербайджана в каспийском курортном городе Аваза 14 декабря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего ждет Россия от нового «вождя» Туркмении. NYT: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС New York Times: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС 10 декабря 2022, 11:06 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине обернулся расколом между НАТО и Евросоюзом, сообщает американская газета The New York Times. По словам берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, отношения ухудшались несколько лет, но сейчас достигли своего пика, нанося реальный ущерб. «Обе стороны допустили ошибки в нынешнем споре», – цитирует The New York Times берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, передает Ura.ru. Так, по данным издания, раскол наблюдается между Польшей и Германией, которые являются важными членами ЕС и НАТО. Союзникам по НАТО не понравилось, что ракетами Patriot будет управлять Германия. Также альянс не захотел размещать войска на Украине. Ранее в МИД России заявили, что страны-участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию. Новости СМИ2 Москва обвинила США и ЕС в стремлении выдавить Россию из Закавказья Директор департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил о стремлении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья 10 декабря 2022, 03:55 Текст: Антон Никитин

МИД фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия Москвы с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар. Дипломат отметил в интервью ТАСС, что Москва продолжает фиксировать настойчивое стремление стран Запада вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия России с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе. Он также обратил внимание, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Дипломат сообщил, что в русле именно таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса. При этом Гончар напомнил, что именно благодаря взаимодействию командования российских миротворцев с обеими сторонами конфликта удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы. Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны по линии ОДКБ был оперативно сделан ряд шагов, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы Армении. Он также отметил, что ситуация в приграничье Армении предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября. Гончар заверил, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут приняты оперативно. При этом российский дипломат уточнил, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы. Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Бишкеке обсудили вопросы региональной безопасности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, назвав Армению ключевым стратегическим партнером России. Эрдоган выразил надежду на телефонные переговоры с Путиным 9 декабря 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье. Он добавил, что также планируется разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявлял, что Путин всегда был открыт к переговорам по Украине. Новости СМИ2 В МИД намерены продолжить диалог с США по обмену заключенными без посредников Рябков: Диалог с США по обмену заключенными шел напрямую и продолжится без посредников 9 декабря 2022, 15:45 Текст: Вера Басилая

Диалог Москвы с Вашингтоном по обмену заключенными осуществлялся напрямую, без посредников и продолжится в таком же формате по спецканалу, заявил в замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Рябкова, разговор с США по обмену заключенными был напрямую, в таком же ключе он будет продолжаться: без посредников по определенному президентами России и США специальному каналу, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили о нежелании Москвы разрывать дипотношения с Вашингтоном. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран. Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».