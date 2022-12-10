NYT: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС

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10 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
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Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой.
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Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом.
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Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так?
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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NYT: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС
New York Times: Конфликт на Украине привел к расколу между НАТО и ЕС
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Конфликт на Украине обернулся расколом между НАТО и Евросоюзом, сообщает американская газета The New York Times.
По словам берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, отношения ухудшались несколько лет, но сейчас достигли своего пика, нанося реальный ущерб.
«Обе стороны допустили ошибки в нынешнем споре», – цитирует The New York Times берлинского директора Европейского совета по международным отношениям Яну Пульерин, передает Ura.ru.
Так, по данным издания, раскол наблюдается между Польшей и Германией, которые являются важными членами ЕС и НАТО. Союзникам по НАТО не понравилось, что ракетами Patriot будет управлять Германия. Также альянс не захотел размещать войска на Украине.
Ранее в МИД России заявили, что страны-участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию.
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»
Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.
В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.
Название третьей организации в Белом доме не уточнили.
Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
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Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
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Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России
Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России
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Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.
По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков.
В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России.
Песков: Обмен Бута на Грайнер не был шагом к примирению с США
В Кремле заявили, что ситуация с обменом Бута на Грайнер не была связана с попыткой наладить диалог России с США
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Достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал не делать «гипотетических выводов» о том, что это может ознаменовать выход из кризиса в отношениях России и Штатов – двусторонние отношения остались в том же печальном состоянии, передают «Известия».
По информации представителя Кремля, обменом Бута и Грайнер занимались спецслужбы. Песков отметил, что главным итогом стало возвращение в Россию Бута, который незаконно 14 лет находился в плену.
Песков добавил, что в Кремле Буту желают скорейшей реабилитации. Врачи в данный момент оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS.
В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге.
В МИД заявили о попытках США спровоцировать дефолт в России
Замглавы МИД Рябков заявил, что США преследуют цель спровоцировать в России дефолт
Соединенные Штаты стремятся спровоцировать в России дефолт путем истощения запасов валюты, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Штаты уже не скрывают своего стремления истощить в России запасы валюты, рейдерски захвачивая размещенную в банках США часть российских валютных резервов. Более того, в США хотят предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, передает РИА «Новости».
Такие инструменты воздействия рассматриваются Москвой как попытка спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, отметил Рябков.
По мнению замглавы МИД, Штаты не станут отменять антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события.
При этом Рябков подчеркнул, что на борьбу с Москвой Вашингтон бросит весь возможный арсенал воздействия.
Сюда он отнес экономическое, военно-политическое, технологическое и информационно-пропагандистское давления, заметив, что все это находится «в перспективе константой американской внешней политики». По словам политика, в Москве не надеются «на проблески здравого смысла» у американских представителей.
Резюмируя, Рябков подчеркнул, что сохраняющееся уверенное и стабильное состояние российской экономики выводят Белый дом из себя.
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России.
В США признали, что им не выгодна победа Украины
Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины
Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости».
Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне.
Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира
В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США.
Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».
Москва обвинила США и ЕС в стремлении выдавить Россию из Закавказья
Директор департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил о стремлении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья
МИД фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия Москвы с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар.
Дипломат отметил в интервью ТАСС, что Москва продолжает фиксировать настойчивое стремление стран Запада вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия России с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе.
Он также обратил внимание, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Дипломат сообщил, что в русле именно таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса.
При этом Гончар напомнил, что именно благодаря взаимодействию командования российских миротворцев с обеими сторонами конфликта удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы.
Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны по линии ОДКБ был оперативно сделан ряд шагов, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы Армении. Он также отметил, что ситуация в приграничье Армении предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября.
Гончар заверил, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут приняты оперативно. При этом российский дипломат уточнил, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы.
Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Бишкеке обсудили вопросы региональной безопасности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, назвав Армению ключевым стратегическим партнером России.
В МИД намерены продолжить диалог с США по обмену заключенными без посредников
Рябков: Диалог с США по обмену заключенными шел напрямую и продолжится без посредников
Диалог Москвы с Вашингтоном по обмену заключенными осуществлялся напрямую, без посредников и продолжится в таком же формате по спецканалу, заявил в замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Рябкова, разговор с США по обмену заключенными был напрямую, в таком же ключе он будет продолжаться: без посредников по определенному президентами России и США специальному каналу, передает ТАСС.
Ранее в МИД заявили о нежелании Москвы разрывать дипотношения с Вашингтоном.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле
The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно
Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.
Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости».
Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз.
«В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты.
Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины.
В МИД раскрыли, сколько США потратят на кибератаки в 2023 году
МИД России: США потратят на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов
Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По его словам, США планируют использовать информацию и ее носители в своих целях против недружественных стран посредством совершения кибератак, передает РИА «Новости».
Сыромолотов добавил, что США ежегодно закладывает большие суммы в бюджет на эти цели, напомнив заявление администрации действующего американского президента Джо Байдена о том, что глобальное информационное пространство является сферой их интересов.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
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