Замглавы МИД Рябков: НАТО сильнее втягивается в украинский конфликт напрямую и ведет дело к эскалации

Страны-участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на канале «Россия-24».

По его словам, разноплановая помощь Киеву в данный момент намного больше, нежели несколько месяцев назад. Причем такая линия поведения стран НАТО неизбежно ведет курс на эскалацию конфликта, они играют с огнем и увеличивают риски увеличения военного столкновения, передает ТАСС.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что США хорошо зарабатывают на украинской ситуации, так как происходящее является всего лишь предлогом для разжигания аппетитов, в том числе финансовых. Далее США станут осуществлять энергопоставки по завышенным ценам, пополнять запасы вооружений, которые потоком «переламываются» на Украине.

Как отметила спикер МИД Мария Захарова, Вашингтон использует истощение складов с вооружением, чтобы «поднакачать еще больше мускулы своей военной машины».

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон намерен подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года.

До этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, она заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.