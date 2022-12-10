В Россотрудничестве отреагировали на заявления Германии о попытке госпереворота

В Россотрудничестве заявления Германии о подготовке россиянкой госпереворота сочли провокацией

Арест Германией гражданки России якобы за участие в подготовке госпереворота является провокацией и частью антироссийской риторики, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, следователи должны проанализировать ситуацию и понять, было ли это подготовкой госпереворота или частью антироссийского психоза, передает РИА «Новости».

Шевцов добавил, что подобных провокаций будет еще больше, а Москве нужно быть к этому готовой.

Также представитель Россотрудничества отметил, что история с задержанием россиянки является только частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».

«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», – подчеркнул он.

Резюмируя, Шевцов добавил, что Россотрудничество не подтверждает информацию об аресте россиянки и продолжает следить за ситуацией.

Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.

Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.