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В Россотрудничестве отреагировали на заявления Германии о попытке госпереворота
В Россотрудничестве заявления Германии о подготовке россиянкой госпереворота сочли провокацией
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Арест Германией гражданки России якобы за участие в подготовке госпереворота является провокацией и частью антироссийской риторики, заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По его словам, следователи должны проанализировать ситуацию и понять, было ли это подготовкой госпереворота или частью антироссийского психоза, передает РИА «Новости».
Шевцов добавил, что подобных провокаций будет еще больше, а Москве нужно быть к этому готовой.
Также представитель Россотрудничества отметил, что история с задержанием россиянки является только частью «проработанной антироссийской позиции», которая «вселятся в умы людей».
«Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные», – подчеркнул он.
Резюмируя, Шевцов добавил, что Россотрудничество не подтверждает информацию об аресте россиянки и продолжает следить за ситуацией.
Накануне стало известно, что суд Германии выдал 23 ордера на арест подозреваемых в подготовке госпереворота, включая россиянку.
Напомним, в среду полиция Германии провела крупную операцию против правых экстремистов, планирующих штурмовать немецкий парламент.
Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» назвал возможную причину пожара
Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» рассказал, что соблюдал меры предосторожности
Рабочий, проводивший сварочные работы в ТЦ «Мега Химки», рассказал правоохранителям, что перед сваркой делал несгораемый настил, чтобы искры от сварки не создали угрозу.
Однако, по словам рабочего, настил, видимо, был некачественный, передает «Московский комсомолец». Работы по укреплению крыши проводила коммерческая фирма «Дельта Строй». В рамках расследования изучается документация фирмы, назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что сварщики пытались самостоятельно потушить пожар в ТЦ, по этой причине было упущено время, пожар стал распространяться. При пожаре погиб один охранник .
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой
Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»
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После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.
Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.
Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.
«Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
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Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Следственный комитет назвал причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы
Следственный комитет назвал предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.
В ТЦ «Мега Химки» проводились сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по предварительным данным следствия, это привело к возгоранию общей площадью более 17 тыс. кв. метров, говорится в Telegram-канале подмосковного ГСУ СК.
Сотрудники ведомства отметили, что для определения степени поражения здания огнем и осмотра границ применялся квадрокоптер. Создан штаб из представителей СК, МВД и МЧС.
Ранее страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки».
Пока пожар локализован на 7 тыс. кв. метров. Один охранник при возгорании погиб.
ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте.
По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия».
Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями.
Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики.
Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
Соседов назвал Вайкуле выжившей из ума за ее слова про СССР
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Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала» Советский Союз и Россию, звучат очень глупо, заявил российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов.
«Ужасное, глупое заявление совершенно выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне очень жаль ее», – сказал Соседов в беседе со «Spuntik Беларусь».
Он добавил, что высказывание артистки – это «полный бред», и всерьез говорить об этом заявлении не приходится.
«Вы считаете, что я должен комментировать бред какой-то дуры, простите? Ну, там бред полный. Она «содержала Советский Союз. Это я должен комментировать, вы считаете? Ну вы тогда меня дураком тоже считаете», – отметил он.
«Мне очень жаль ее. Я не собираюсь комментировать маразмы», – сказал журналист.
Напомним, Лайма Вайкуле заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход СССР, а после его распада доходы уже России приносила певица Алла Пугачева.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос.
Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
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Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
«Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке.
«Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять».
Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность.
Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков заявил о рекордном ущербе в 20-30 млрд рублей от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил, что ущерб от пожара в OBI в «Мега Химки» может побить рекорд по размеру страхового убытка по аналогичным объектам, составив 20-30 млрд рублей.
В ВСС заявили, что ущерб от произошедшего пожара оценивается в 20-30 млрд рублей, уточнив, что для России «это рекордная величина страхового убытка по таким объектам», передает РИА «Новости».
Согласно данным источников ТАСС на рынке, страховщиком выступал швейцарский холдинг Zurich Insurance, который весной 2022-го продал российский бизнес.
До сих пор крупнейшим по сумме ущерба был недавний пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья. Убыток от случившегося в августе возгорании, как следует из финансовой отчетности компании, оценивается в 10,8 млрд рублей.
На данный момент пожар в ТЦ «Мега Химки» локализован на 7 тыс. кв. метров. Один человек погиб.
Супруга Виктора Бута рассказала о самочувствии мужа
Алла Бут: Виктор чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен
Виктор Бут после дороги чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня, сообщила его супруга Алла Бут.
«Виктор Анатольевич чувствует себя ужасно, очень сильное истощение. Он не спал три дня. Это связано и с дорогой, и с эмоциональной составляющей», – цитирует ТАСС Аллу Бут.
По ее словам, супруг благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена, в частности за то, что его накормили.
«Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет... Он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», – сказала она.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр.
Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день.
Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции
Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре
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Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse.
Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС.
Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года.
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил о службе в ЧВК «Вагнер»
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Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании Ленинским райсудом Ростова-на-Дону меры пресечения подозреваемый Николин на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», ответил: «Да». Потом, замявшись, добавил: «Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?», передает РИА «Новости».
Как рассказал следователь, мужчина, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, ранее дал признательные показания.
Как сообщил сам Николин, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним «укропы», а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом
Композитор Эдуард Артемьев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии
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Российский композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония.
Артемьев подтвердил РИА «Новости» госпитализацию, по его словам, в больницу его положили четыре дня назад, у 85-летнего композитора выявили коронавирус. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.
Недавно он отметил свой 85-летний юбилей.
Напомним, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву.
Эдуард Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда №17» и другим.
За лиричничность произведений его называют «русским Морриконе».
Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.