Внешний госдолг России за девять месяцев 2022 года уменьшился на 5,2%

Счетная палата: Внешний государственный долг России за первые девять месяцев 2022 года уменьшился на 5,2%

Внешний государственный долг России на 1 октября 2022 года составил 56,59 млрд долларов и уменьшился на 5,2% по сравнению со значением на 1 января 2022 года, говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2022 года.

В подготовленном Счетной палатой документе говорится, что Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 56591,7 млн долларов США (80% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 3110,3 млн долларов США или на 5,2% по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59702,0 млн долларов США), передает ТАСС.

Согласно докладу Счетной палаты, в рублевом эквиваленте государственный внешний долг России за первые девять месяцев 2022 года уменьшился на 1186 319,1 млн рублей, или на 26,7%, и на 1 октября 2022 года составил 3 249 100,8 млн рублей.

В документе также отмечается, что объем внутреннего госдолга России за отчетный период уменьшился на 257,6 млрд рублей или на 1,6% и составил 16,2 трлн рублей, его доля в общем объеме госдолга Российской Федерации увеличилась с 78,8% до 83,3%.

Напомним, в начале октября госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов. В конце ноября Белый дом призвал Конгресс США поскорее поднять потолок госдолга.