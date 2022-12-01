ФРС не увидела прогресса в замедлении темпов инфляции в США

Председатель ФРС Пауэлл: В Федеральной резервной системе не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции в США

Эксперты Федеральной резервной системы (ФРС) США не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции в Соединенных Штатах, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и снижение темпов роста американской экономики, сообщил председатель финансового регулятора Джером Пауэлл.

По итогам заседания регулятора Пауэлл сообщил, что в ФРС не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции в США, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и снижение темпов роста американской экономики в минувшем году. При этом глава ФРС допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финансовый регулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США, передает РИА «Новости».

Пауэлл сообщил, что, по мнению Федеральной резервной системы, замедление темпов повышения ставки на данном этапе позволит сбалансировать риски, с которыми сталкивается американская экономика, передает ТАСС.

В ходе выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса Пауэлл также выступил с утверждением, что продолжительность снижения темпов роста американской экономики гораздо менее значима, чем то, как долго ФРС еще придется повышать базовую процентную ставку, чтобы контролировать инфляцию.

Он уточнил, что в условиях роста инфляции ФРС может сохранить высокие ставки «на некоторое время». Тем не менее, как считает председатель финансового регулятора, властям США «предстоит еще многое сделать» для ужесточения денежно-кредитной политики.

Пауэлл также отметил, что никто не ожидал, что ФРС поднимет ставку до такого уровня, а инфляция в США достигнет столь высокой отметки. При этом он подчеркнул, что сейчас инфляция в Соединенных Штатах все еще слишком высока. По словам председателя финансового регулятора, США предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем удастся восстановить стабильность цен. Дальнейшие перспективы развития ситуации с уровнем инфляции в США он назвал «неопределенными».

Напомним, в сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США разгоняется неприемлемо высокими темпами. В июле глава Минфина США признала, что экономика Штатов замедляется, при этом она назвало это «необходимым явлением».

В июле 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США сказывается на всей мировой экономике.