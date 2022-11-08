Стало известно о возвращении Маслякова в КВН

Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного

Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».

На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.

Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.

«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».

Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.

«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».

Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.