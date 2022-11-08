Во Франции назвали преимущество Путина над Зеленским

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали предположение издания The Washington Post о том, что окружение президента США Джо Байдена подталкивает Украину провести переговоры с Россией, а также заявили, что устали от «воинственности» главы Украины Владимира Зеленского.

«В этом преимущество Путина: он никуда не торопится. Я плохо себе представляю, как можно изгнать Россию с тех территорий, которые она уже заняла. Я думаю, игра окончена», – приводит РИА «Новости» комментарий StefanURBAN

«Франция также должна подтолкнуть Зеленского к переговорам. Эта война нас не касается, уже слишком дорого она нам обошлась, оказывая пагубное влияние на нашу страну и нашу покупательную способность», – отметил Joe2222.

«Комик-пехотинец начал раздражать своих «союзников»... Мне интересно, как долго они будут терпеть его «нагоняи». Кроме того, американцам уже не нужен ни он, ни все его украинское воинство», – добавил Dany L.

«Макрон, фон дер Ляйен и Шарль Мишель... Они как раз призывали к победе любой ценой, а Байден, выходит, кинул весь этот воинственный европейский триумвират! Бедные лидеры, ежедневно занимающиеся руководством... Давайте остановим всю эту безалаберность, которая ведет Запад к бесконечной рецессии и кризису. Ведь продление нынешней ситуации фатально для миллионов работников и предприятий в Европе!» – пожаловался Patin-couffin.

«С марта были сделаны, по крайней мере, две попытки переговоров между сторонами, и их обе саботировали и сделали бесплодными именно США. И вот на наших глазах вроде как происходит поворот. Что его вызвало: опасения Байдена или, скорее, Обамы, который манипулирует своим бывшим подчиненным Джо?» – указал abominable JR.

«Украина Зеленского утомила, это точно. Переговоры с Россией обязательны для восстановления мира, с Зеленским или без него, от которого априори устали даже американцы. Действительно, у Зеленского есть особый дар надоедать всем. К тому же он обходится хозяевам в сумасшедшие деньги», – заключил Latude.