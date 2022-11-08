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Опоившего подростков «сонной водой» мужчину задержали в Москве
Москвич заманил к себе пятерых подростков и напоил их «сонной водой»
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Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их «сонной водой», одна из девочек обвинила его в изнасиловании, мужчина задержан, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника в правоохранительных органах, в полицию Москвы обратилась мама девочки с заявлением об изнасиловании. Подросток рассказала, что вместе с компанией друзей в подъезде ее дома они встретили соседа, который предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире, где угостил ребят некой «сонной водой», передает РИА «Новости».
«По словам девушки, наутро она вспомнила, что незнакомец на ней сидел», – добавил собеседник.
Правоохранительные органы задержали мужчину, проводится проверка.
Ранее в Москве педофил десять лет прятал ребенка в коммуналке.
Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного
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Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.
Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.
«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».
Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.
«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».
Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.
Умер основатель группы «Ласковый май»
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет
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В Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов, ему было 58 лет, сообщили в организации «Уралконцерт».
Представитель организации сказал, что Кузнецов скончался у себя дома, предположительно, от сердечного приступа, у него оторвался тромб, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).
Источник не смог уточнить, с кем жил композитор. «Подробности сможем рассказать позднее, я знаю, что сейчас на месте работают скорая и полиция», – добавил он.
В октябре в Нижнем Новгороде скончался клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев, а в июне солист Юрий Шатунов. Напомним, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.
Как пишет Фонтанка, автор популярных хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» Сергей Кузнецов 5 ноября провёл в Оренбурге концерт в память о Юрии Шатунове.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ
Российский военный, отбивший атаку украинского дрона с гранатами, жив, он давно выздоровел, рассказали сослуживцы солдата.
Они пояснили, что атака произошла еще в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
Сослуживцы добавили, что боец выздоровел, но из их рассказа можно сделать вывод, что военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на солдата. На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, однако боец сумел отбросить их.
Напомним, украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Пушков обратил внимание на предсказание американского аналитика о крахе США
Сенатор Пушков обратил внимание на предсказание американского аналитика Армстронга о завершении существования США
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Американский аналитик Мартин Армстронг, верно предсказавший финансовый кризис 2008 года, сделал прогноз, что после 2032 года США могут перестать существовать, заметил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков написал, что Армстронг предположил, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы. А сами США перестанут существовать после 2032 года из-за социальных потрясений и финансового коллапса.
«Подобные прогнозы насчет будущего США звучат все чаще и уже превращаются из политической экзотики в нечто более серьезное, попадая в зону допустимой вероятности», – заметил Пушков.
Как сообщает портал Summit.news, Армстронг во время интервью с Грегом Хантером рассказал, что будущие выборы находятся под большим вопросом из-за коррупции и мошенничества, а также вероятности того, что ни одна из сторон не смирится с поражением.
«Обман на промежуточных выборах на следующей неделе будет настолько велик, что сделать прогноз практически невозможно... На честных промежуточных выборах республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат», – сказал Армстронг.
Он также рассказал, что его компьютерное моделирование показывает огромные внутренние беспорядки в Соединенных Штатах в следующем году.
«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется перестроить правительство с нуля. Америка разрушается», – предупредил Армстронг.
Напомним, республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену, заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
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Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Как сообщается, смерть Сергея Ершова наступила 4 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА «Новости».
Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.
Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб и общался с молодым поколением знатоков. Кроме того, Ершов тренировал команду в Обнинске.
Напомним, в сентябре 2018 года звезда «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в социальных сетях о том, что больше не появится в передаче и будет искать новую «игрушку».
Российский военный рассказал о польских наемницах в ВСУ
Российский военный заявил, что в наступлении ВСУ участвовали женщины-наемницы из Польши
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.
По его словам, это произошло во время наступления противника, на другом направлении было очень много наемников, среди которых были польские женщины. Он добавил, что российские военные видели их и собирали их трупы после боя, передает РИА «Новости».
«Воевать как мужик – это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком – так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», – добавил он.
Ранее автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории.
Военкор: Депутат Госдумы Бородай едва не погиб в зоне спецоперации
Джип, в котором ехал депутат Госдумы Александр Бородай, едва не наехал на французскую противотанковую мину в зоне спецоперации. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев.
«Нам еще повезло», – говорит Бородай на видео, опубликованном в Telegram-канале Дамбиева.
Противотанковая мина HPD-2A2 – неизвлекаемая, а ее применение нарушает Женевскую конвенцию о применении оружия неизбирательного действия.
Ранее журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком.
Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
Звезда «Универа» растрогал интернет песней о России
Российский актер, звезда «Универа» Гогунский растрогал интернет песней о России
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Российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский, сыгравший роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в телесериале «Универ», исполнил кавер на песню Анатолия Днепрова «Россия».
Продюсер группы Quest Pistols и бывший участник проекта «Грибы» Юрий Бардаш обратил внимание подписчиков своего Telegram-канала на песню Гогунского «Россия», которую назвал возрождением, а голос исполнителя – открытием.
Бардаш отметил, что песня – прекрасный симбиоз для ответа на душевный вопрос о том, по какому адресу прописано твое сердце. В ней есть такие слова:
Прописано сердце по адресу Детство.
От этого нам никуда уж не деться.
Остались в России и радость, и грусть.
Прописано сердце по адресу Русь.
Бардаш выразил мнение, что в этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение – родившиеся в 1980-х. При этом он предположил, что ее больше поймут те, кто родился в 1970-х, 1960-х, 1950-х и 1940-х, так как эти люди видели многое и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт. Продюсер рассказал, что сам актер, композитор и певец Виталий Гогунский родился и двадцать лет прожил на Украине, после чего уехал в Москву, где получил гражданство России.
Бардаш отметил, что перепевая эту песню, мы поддерживаем историческую память нашей культуры и не боимся открыто выражать уважение и любовь к родному, как это делали наши предшественники.
Слова песни, не оставили равнодушными интернет-пользователей. Светлана Потанина в комментарии к видеозаписи отметила, что это песня музыканта Анатолия Днепрова. Она поблагодарила Виталия, отметив, что ей очень понравилось исполнение, а также выразила мнение, что сегодня у песни второе рождение.
В свою очередь Елена Игнатова написала: «Наконец то! Песни о Родине! О России! В новом исполнении молодым поколением!»
В этом же ключе высказался Родион Медведев: «Вот оно наше российское! Мелодичное, красивое, нежное. К этому моя душа лежит».
«Вот это поздравление с Днем народного единства! Хочу чтобы это услышала вся страна! Мне 30, песня из прошлой эпохи. Но! Это такое что-то родное, что просто невероятно! Это что-то новое, но при этом старое. Невероятно! Почувствовал себя тем самым волевым и сильным советским человеком, как из книжек», – написал пользователь Dmitry Ra.
Актер и продюсер Михаил Галустян призвал подписчиков своего Telegram-канала послушать песню, которая, по его словам, пробирает «до мурашек». Шоумен поздравил Гогунского, отметив, что он большой молодец, а такие песни сейчас очень нужны.
Глава ЦБ Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике к «жесткому» сценарию
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила более жесткий сценарий изменений в мировой экономике
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Базовый сценарий прогноза, предполагаемый Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий становится реальнее, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, согласно базовому сценарию, глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений, пока ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, что в свою очередь замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет, передает «Интерфакс».
При этом глава ЦБ пояснила, что российский ВВП в этом сценарии после падения на 3–3,5% в 2022 году продолжит сокращаться, но во второй половине 2023 года экономика уже вернется к росту.
По второму возможному сценарию начнется более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями. В этом сценарии инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года, а ДКП сможет быть более мягкой, чем в базовом сценарии.
Согласно третьему сценарию, именуемому «глобальный кризис», повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Так, ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше, а это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности.
Набиуллина добавила, что при таком исходе событий «мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами». Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.
«В этом шоковом – хотя и, по нашей оценке, маловероятном – сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали», – отметила глава Банка России.
Тем не менее Набиуллина заявила, что ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
«После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала», – отметила она.
По словам главы ЦБ, ограничения поэтапно смягчаются по мере стабилизации ситуации, чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности.
В конце октября совет директоров Банка России прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений – на уровне 7,5% годовых.
Напомним, 16 сентября Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ России близится к завершению, при этом регулятор считает, что сейчас целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, но диапазон краткосрочной ставки оценивается выше на 5–6%.
ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
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Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Белый дом раскрыл суть консультаций России и США на высоком уровне
Белый дом: Консультации Москвы и Вашингтона сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях между Россией и США
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Консультации администрации Соединенных Штатов с правительством России на высоком уровне сосредоточены только на сокращении рисков в двусторонних отношениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения американского издания The Wall Street Journal о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели эти сообщения. Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что существует множество утверждений о переговорах, которые Соединенные Штаты проводят или не проводят, однако она не может сообщить о содержании каких-либо конкретных переговоров, передает ТАСС.
Жан-Пьер также заявила, что администрация США оставляет за собой право вести прямые переговоры на высоком уровне по вопросам, беспокоящим Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что именно это происходило в течение последних нескольких месяцев. По словам Жан-Пьер, переговоры были сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях России и США. Она заверила, что в администрации Соединенных Штатов продолжают придерживаться базового принципа, согласно которому власти США ничего не обсуждают касательно Украины без участия самой Украины.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации Соединенных Штатов осторожно относятся к тому, чтобы не раскрывать конкретное время и содержание переговоров с Россией, чтобы у Вашингтона оставалась возможность контактировать с Москвой и чтобы эти линии коммуникации не были отрезаны. Представитель Белого дома подчеркнула, что именно так Соединенные Штаты поступали в течение последних нескольких месяцев.
В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан якобы провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток» и посоветовал обращаться с вопросом о переговорах в соответствующее американское издание или напрямую в Белый дом.
В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
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Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС.
Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».
Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано.