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Кремль анонсировал визит Путина в Тверскую область
Песков: Путин сегодня посетит Тверскую область
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Президент России Владимир Путин сегодня посетит с рабочей поездкой Тверскую область, заслушает доклад губернатора о развитии региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Песков уточнил, что у Путина будет отдельная встреча с губернатором региона Игорем Руденей, он представит главе государства доклад.
Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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В Сети обругали Бербок после слов о Путине
Пользователи Twitter потребовали уволить Бербок после слов о России
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Интернет-пользователи раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.
Один из комментаторов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Бербок подать скорее в отставку. С каждым днем, признался пользователь, ему все более стыдно за Германию и за должность, которую занимает Бербок.
Именно вызывающая позиция главы МИД Германии, по мнению автора другого комментария, априори отвергает любую дипломатическую инициативу. Он считает, что Бербок лично виновата в том, что мирные усилия не продвигаются вперед, передает РИА «Новости».
«Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», – добавил третий.
Каждый божий день с этим немецким правительством – это катастрофа, написал один из комментаторов.
«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», – возмутился читатель.
«Вы также говорили о саботаже трубопроводов «Северный поток»? Нет, конечно. Так можно говорить только когда речь идет об Украине», – заключили читатели.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».
Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России через Украину
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Западные страны исказили сознание миллионов украинских жителей, так они пытались поднести фитиль к распаду России, заявил президент Владимир Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.
«К сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – приводит слова президента ТАСС.
По его словам, после развала СССР украинское государство подверглось прямому вмешательству Запада в ее внутренние дела, подобное пытались провернуть и с Россией.
Путин отметил, что посетил выставку «Украина. На переломах эпох», содержание выставки показывает точность и актуальность историка Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошлого.
«В одном из залов на выставке как раз говорится о том, как профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада. Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров: серьезных, с хорошим финансированием», – заключил глава государства.
Ранее в пятницу президент отмечал, что украинцы стали главной жертвой намеренной возгонки ненависти к России.
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Путин назвал количество мобилизованных в России
Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России
Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС.
Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов.
Путин посмертно наградил супругов Бойко из Бердянска орденом Мужества
Замглавы военно-гражданской администрации Бердянска Олег Бойко и его супруга Людмила, руководившая городским избиркомом по референдуму, посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.
Супруги Бойко, погибшие после покушений со стороны украинских властей, награждены посмертно «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Напомним, в сентябре в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.
«Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны. И в годы испытаний и при решении масштабных задач это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», – сказал президент.
Он добавил, что истоки Дня народного единства уходят в глубину веков – к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.
В странах Запада многое определяет либеральная конъюнктура, из-за чего исторические события нередко подаются в искаженном виде, добавил он, передает ТАСС.
Путин выразил уверенность, что Запад хочет «выбить почву из-под ног» у России, но он не может преуспеть.
Президент отметил, что народ Украины – это жертва намеренной гонки ненависти к русским, при этом Россия с теплотой относится к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее противостояние.
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Анонсировано совещание президента России Путина с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности России, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также глава государства лично поздравит с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство. В 2022 году оно отмечает 75-летие, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым.
Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью
Подписан закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений
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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.
Согласно принятому документу, призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Исключение составят россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Кроме того, под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Путин разрешил закупку у единственного поставщика для целей СВО
Президент Путин подписал закон, который разрешает закупку у единственного поставщика для целей спецоперации
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине.
Согласно документу, теперь допускается закупка «для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва». Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства, передает ТАСС.
До 1 января 2024 года можно будет изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Также в этот период на них не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема данных закупок, который составляет 50 млн рублей, если закупается необходимое для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа госвласти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.
Путин оценил идею избавить школьный курс истории от «европоцентричности»
Путину предложили избавить школьный курс истории от «европоцентричности»
Школьный курс истории необходимо реформировать, оцентровав его по российским событиям, заявил директор лицея МГИМО Илья Демаков в беседе с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это президент заметил, что историю России необходимо вписывать в общей контекст мирового развития.
Директор указал, что школьный курс истории строится вокруг европейских событий, соблюдая «европоцентричность», что неорганично для курса российской истории, заявил Демаков. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Курс российской истории правильно давать в разнообразном контексте, «не прикладывая его все время к какому-то одному шаблону», добавил Демаков.
«В этой логике возможно ли, скажем, не делить школьный курс на всеобщую историю и историю Отечества, а давать его цельно как курс или как учебник истории, конечно, отцентрованный по российским событиям? И при этом соблюсти то, о чем в этой цитате говорит Кутузов, что не трудно взять крепость, трудно кампанию выиграть, а для этого нужно терпение и время – в том смысле, что, работая сегодня над курсом российской истории, над российским курсом истории, важно сохранить в нем объем мировой истории, наличие которого как раз и отличает нас, скажем, от западных подходов», – обратился он к президенту.
Путин ответил, что такое изменение возможно, для этого необходимо решение специалистов-историков, посвятивших этой науке жизнь.
«Мне всегда казалось, что важно все: события, даты – это все интересно, но, как я себе представляю – если я не прав, вы меня поправите, – все-таки сутью самой, смыслом, предметом истории является попытка понять законы развития. Почему происходило то или иное событие? Почему оно привело к таким-то и таким-то последствиям и что из этого вытекает?», – сказал президент.
Он подчеркнул, что это важно для настоящего и для будущего любой страны, любого этноса, поскольку такой подход позволит определить то, что нужно делать сейчас, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне для своих детей и внуков.
«Исходя из того, как развивалась наша страна, как она развивается сегодня, как мы определяем её будущее, конечно, нужно вписывать историю России в общий контекст мирового развития. А как разделить частями и как лучше изучать – это вопрос к вашим старшим коллегам», – добавил Путин.
Путин осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже
Президент Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в Манеже
Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже.
Десять тематических залов охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. Компанию главе государства во время осмотра составили шеф-редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников и преподаватель истории из Орехово-Зуева, победитель конкурса «Учитель года России» Дмитрий Лутовинов, передает ТАСС.
В экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.
Организаторы мероприятия отмечали, что для объективности также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства. Экскурсионная и культурная программа подготовлена министерством культуры и историческим парком «Россия – моя история». Выставка будет работать до 24 ноября, вход бесплатный.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин заявил, что выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды, жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны.
Путин сказал, с чего должна начинаться история страны
Российская история должна начинаться с семейной истории, где хранятся истоки самосознания, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
«История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там все истоки самосознания», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Также в пятницу Путин оценил идею избавить школьный курс истории от «евроцентричности», которую предложил директор лицея МГИМО Илья Демаков.
Президент отметил, что главное в истории, в его понимании, это попытка понять законы развития и попытка разобраться в причинах произошедших событий.
Путину предложили внести в курс истории вопросы создания региона
Путин пообещал обсудить с Кравцовым идею внесения в курс истории вопросов создания региона
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с министром просвещения России Сергеем Кравцовым идею внесения в курс истории темы создания региона.
«Я обязательно переговорю с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, чтобы он с коллегами подумал, как это сделать в общем курсе истории, который сейчас у нас везде преподается... Кстати говоря, музейщики здесь тоже могли бы помочь, потому что краеведческие музеи – они в очень многих населенных пунктах находятся. Они бы тоже ожили, соответствующим образом заработали», – передает РИА «Новости» слова Путина во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент также привел в пример московский Музей Победы, где, по его оценке, такая идея реализуется очень хорошо.
«У нас такие примеры есть очень хорошие. Вот Музей Победы в Москве этим же и занимается, школьники приходят, постоянно там знакомятся с экспозициями. И он приобретает действительно живой характер. Так можно сделать почти везде. Это недорого стоит, совсем ничего. Это только нужно соответствующее внимание с определенного уровня управления. Обязательно поработаем», – сказал Путин.
На встрече главы государства с историками и представителями конфессий академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания концепции всеобщей истории и истории колониализма, включающей описание формирования соответствующего мышления, совместно с учеными из стран Азии и Африки, передает ТАСС. «Мы сейчас работаем над концепцией всеобщей истории, сохраняя, конечно, и европейские сюжеты. Очень важно усилить для наших школьников, студентов рассказы про Африку и Азию», – сказал академик.
«Очень хорошая идея, я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия – Африка», – обратился Путин к историку.
Президент напомнил, что Москва сейчас «договаривается с африканскими друзьями о том, что такая встреча будет проведена в следующем году в Санкт-Петербурге». «Если бы вы смогли и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово», – попросил глава государства. «Хорошо», – согласился Чубарьян.
Путин уточнил, что такие материалы могут включать не только тему колониализма и его возрождения, но и «к каким последствиям он привел». «Очень важно на это посмотреть, как он (колониализм) заканчивался и какова ситуация с этим на сегодняшний день, потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки, это всем хорошо известно», – указал президент. Он обратил внимание на то, что «исследователи в той же самой Европе этого не скрывают, они говорят, что на горе и страданиях африканских народов в значительной степени построено благополучие колониальных держав».
«Ограбления, работорговля – это все надо показать, это значительная часть мировой истории, и закрывать на это глаза невозможно и не нужно так же, как мы не закрываем и никогда не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, «это очень важная история, поучительная история для человечества».
Ранее в пятницу президент Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Украина. На переломах эпох», которая открылась в столичном Манеже. В экспозиции представлены кинохроники, карты, фотографии, видеоматериалы, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.