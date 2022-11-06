Япония вызвалась решить американскую проблему с чипами

Nikkei: Япония вложит 2,4 млрд долларов в создание совместного с США центра по разработке чипов

Правительство Японии планирует выделить порядка 350 млрд иен (около 2,38 млрд долларов) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения, пишут японские СМИ.

Договоренность о его создании была достигнута в конце июля этого года, когда прошли переговоры глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2», сообщает газета The Nikkei.

Как ожидается, научно-исследовательский центр будет создан к концу года. В проекте примут участие Токийский университет, японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Институт естественных наук «Рикэн». В проекте также примет участие ряд компаний, однако их перечень будет озвучен позднее. В качестве одного из кандидатов рассматривается американская IBM, передает ТАСС.

Власти Японии также планируют выделить 450 млрд иен (около 3,07 млрд долларов) в качестве субсидий компаниям, создающим производства полупроводников. Еще 370 млрд иен (около 2,52 млрд долларов) будет направлено на укрепление цепочек поставок материалов, необходимых для производства чипов, в том числе кремниевых полупроводниковых пластин и карбида кремния.

Соответствующие расходы будут включены во второй дополнительный бюджет на текущий финансовый год. Инвестиции в технологическую сферу ранее была анонсированы премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее американский президент Джо Байден признал проблемы США с поставкой Украине противотанковых комплексов «Джавелин» (Javelin) из-за нехватки у компании Lockheed Martin компьютерных чипов. Президент США заявил, что необходимо увеличить производство полупроводников в стране, это является вопросом национальной безопасности.