Волонтеры «Мы вместе» помогли в эвакуации жителей Херсонской области

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5 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 15 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 7 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
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Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    Волонтеры «Мы вместе» помогли в эвакуации жителей Херсонской области

    5 ноября 2022, 15:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Больше трех недель волонтеры «Мы вместе» помогали в эвакуации жителей Херсонской области, работы шли в Армянске, Джанкое, Перекопе, Алешках, Голой Пристани и других городах.

    Также активно помогали волонтеры Запорожья из движения «Юг Молодой». Как сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ и Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, люди массово едут в российские регионы, боясь наступления ВСУ, говорится в Telegram-канале.

    Отмечается, что всем жителям Херсонской области правительство России предоставляет жилищные сертификаты на покупку жилья. После переезда в Крым и другие регионы России помогают местные волонтерские штабы.


    Названы ошибки Шольца при визите в Китай
    Политолог Лукьянов: Вашингтон не допустит плодотворного сотрудничества Германии и Китая
    		    4 ноября 2022, 19:00
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц пытается притащить в новую эпоху старые методы взаимодействия с партнерами, полагая, что они сработают. Но американцы этому воспрепятствуют. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя визит Шольца в Пекин.

    «Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашел нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привел к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    «Американцы насторожены, что правительство Германии хотя и ограничивает, но не препятствует китайским инвестициям в инфраструктуру. Зеленые и прочие высокоморальные в свою очередь требуют поднять вопрос о правах человека», – перечислил эксперт.

    «В целом надо признать, что критики Шольца более последовательны, чем его сторонники. Если политика прежних десятилетий в отношении России признана стратегической ошибкой, о чем, в частности, заявил однопартиец Шольца Штайнмайер, то ссылка на прагматические интересы в случае Пекина парадоксальна», – замечает политолог.

    Лукьянов также выразил уверенность в том, что Олаф Шольц «прикрывается» целью уговорить Китай дистанцироваться от России. «Они даже «честно» скажут, что это удалось – Си согласился, что нельзя применять ядерное оружие на Украине. Но, по сути, линия КНР не изменится», – отметил он.

    «Китайский визит Шольца и крупной делегации бизнеса – попытка протащить в новую эпоху прежние и ранее очень выгодные для немцев подходы. Глядишь, как-то все угомонится и можно будет начать плести кусочки бизнеса as usual. Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Американцы это все не для того патронируют, чтобы опорный европейский союзник с главным стратегическим конкурентом шашни разводил», – заключил Лукьянов.

    Ранее немецкое издание Spiegel написало, что оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку тот якобы следует по тому же пути, что ранее привел к провалу в отношениях с Россией.

    Сам канцлер свой визит объяснял тем, что нужно уговорить Китай дистанцироваться от России, и, вероятно, его сторонники объявят, что ему это удалось, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин согласился, что ядерное оружие на Украине применять не следует. Но на деле линию Китая это не меняет.

    Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил усилить сотрудничество стран на фоне изменений и беспорядков в мире.

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    Коментарии (20)
    Названа «колоссальная цена» отказа ЕС от газа из России
    Bloomberg назвал «колоссальную цену» отказа ЕС от газа из России
    		    4 ноября 2022, 17:55
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны для пополнения собственных газовых хранилищ перед предстоящей зимой потратили почти 105 млрд долларов. К таким предварительным выводам пришел исследователь Бен МакВильямс из брюссельского института Брейгель, пишет Bloomberg.

    Ученый при своих подсчетах использовал средние цены на газ в размере 140 евро за мегаватт-час, расчет предполагает общую стоимость накопленного газа в хранилищах с 1 апреля по 31 октября в объеме 107 млрд евро (104,8 млрд долларов), сообщает Bloomberg.

    Это примерно вдвое больше, чем США потратили на поддержку Украины. Отмечается, что для пополнения хранилищ использовались как поставщики из Объединенных Арабских Эмиратов, так Норвегия и другие возможные.

    При этом подчеркивается, что холодная зима может полностью истощить существующие резервы и открыть новую гонку за наполнением резервуаров. Только в этом случае, вероятно, придется обойтись без поставок из России, которые обеспечивали 15–20% рынка.

    Ранее в ФРГ призвали изучить возможность добычи в Германии сланцевого газа с помощью пока еще запрещенного метода фрекинга. В правительстве страны полагают, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.

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    Коментарии (50)
    Украина назвала условия «победы» над Россией
    Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
    		    5 ноября 2022, 00:48
    Фото: Pavlo Bagmut/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.

    Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».

    Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».

    Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.

    Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.

    Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.

    Коментарии (59)
    В США заявили претензии на российский остров Врангеля
    WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию
    		    5 ноября 2022, 12:34
    Фото: GTW/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

    Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.

    На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».

    Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

    Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

    На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.

    Коментарии (38)
    Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
    Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
    		    5 ноября 2022, 07:49
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.

    Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. 

    Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

    5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.

    В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.

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    Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах
    Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ
    		    5 ноября 2022, 09:18
    Фото: АрміяInform/wikipedia.org
    Текст: Антон Никитин

    Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.

    «Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.

    Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.

    «Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.

    Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.

    «Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.

    Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.

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    Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве

    4 ноября 2022, 21:26

    Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

    Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.

    Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.

    «Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.

    Коментарии (17)
    В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
    		    4 ноября 2022, 18:42
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.

    У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».

    Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.

    Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.

    Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой. 

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    Коментарии (12)
    Германия в ООН выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
    Германия, Австрия и Италия впервые проголосовали в ООН против российской резолюции с осуждением героизации нацизма
    		    5 ноября 2022, 02:57
    Фото: Florian Gaerner/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    На заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма, сообщил замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

    Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает РИА «Новости».

    Голосование по резолюции проходит каждый год. Обычно против выступают только США и Украина. Однако на этот раз проект резолюции не поддержали также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. По их версии, Москва якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.

    Лукьянцев заявил, что Италия, Германия и Австрия прежде никогда не выступали против: «На моей памяти это первый случай в истории». Он отметил, что в 2011 году среди стран ЕС произошел «раскол» по данному вопросу, часть из них выступила против резолюции, а часть воздержалась. 

    «Представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма. Но, видимо, политические соображения взяли верх», – сказал дипломат.

    Напомним, за документ проголосовали 106 стран, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. После одобрения комитета должно пройти голосование по ней в ГА ООН, обычно это проходит в декабре.

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    Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
    Рогов сообщил о перехвате российскими войсками с антидроновыми ружьями десятков украинских беспилотников в Энергодаре
    		    5 ноября 2022, 07:58
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В октябре в Энергодаре российским войскам с помощью антидроновых ружей удалось перехватить несколько десятков украинских беспилотников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что антидроновые ружья приобрели на пожертвования россиян и передали военным, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре находится Запорожская АЭС. Украина раз за разом предпринимает попытки устроить штурм станции, нанести ей повреждения или совершить теракт на территории АЭС.

    Коментарии (16)
    По всей Украине объявлена воздушная тревога
    		    5 ноября 2022, 10:24
    Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.

    Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.

    Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.

    Коментарии (21)
    В Сети обругали Бербок после слов о Путине
    Пользователи Twitter потребовали уволить Бербок после слов о России
    		    5 ноября 2022, 10:17
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Интернет-пользователи раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.

    Один из комментаторов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвал Бербок подать скорее в отставку. С каждым днем, признался пользователь, ему все более стыдно за Германию и за должность, которую занимает Бербок.

    Именно вызывающая позиция главы МИД Германии, по мнению автора другого комментария, априори отвергает любую дипломатическую инициативу. Он считает, что Бербок лично виновата в том, что мирные усилия не продвигаются вперед, передает РИА «Новости».

    «Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», – добавил третий.

    Каждый божий день с этим немецким правительством – это катастрофа, написал один из комментаторов.

    «Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», – возмутился читатель.

    «Вы также говорили о саботаже трубопроводов «Северный поток»? Нет, конечно. Так можно говорить только когда речь идет об Украине», – заключили читатели.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».

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    Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
    Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
    		    5 ноября 2022, 11:08
    Фото: army.mil/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.

    Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.

    «Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.

    Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.

    «АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.

    Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7. 

    Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.

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    Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
    CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
    		    5 ноября 2022, 00:14
    Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.

    Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.

    В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.

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    Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
    Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
    		    5 ноября 2022, 14:09
    Фото: t.me/Sladkov_plus
    Текст: Антон Никитин

    Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    «В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.

    В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.

    По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.

    После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.

    Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.

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