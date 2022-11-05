В США назвали затягивание Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО сигналом для России

Медведев объяснил, за что воюет Россия

Медведев: Россия защищает своих людей и свою землю

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении россиян с Днем народного единства отметил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что России не нужны чужие территории, однако есть наша земля, которая священна, «на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди».

«Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», – отмечает он.

Также зампред добавил, что Россия борется против тех, кто ненавидит ее и насаждает ненависть к истории Отечества.

По его словам, против России сейчас – часть умирающего мира. «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», – написал он в сообщении.

По мнению Медведева, от России отказались некоторые партнеры, однако это были случайные попутчики.

В заключение Медведев заявил, что уехавшие из России – трусливые предатели.

«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», – заключил он.

Ранее в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев также написал, что утверждение Запада о том, будто «России нельзя дать победить в войне», косвенно говорит о желании стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия.

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