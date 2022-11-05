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В США назвали затягивание Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО сигналом для России
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На Западе посчитали, что Турция намеренно затягивает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы угодить России.
«Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на Север связана с экономическим влиянием Москвы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на американский журнал Foreign Policy.
По мнению обозревателя издания Робби Грэмера, затягивание вступления новых стран в альянс истощает терпение Запада, в особенности генсека НАТО Йенса Столтенберга. Такой процесс якобы подрывает идею единства и солидарности альянса против России. также это служит сигналом для России и Китая о слабости блока.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Но Анкара заявила, что не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО.
Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Американский полковник рассказал, как Россия может победить США
Американский полковник Макгрегор рассказал, за счет чего Россия победит США
США и их союзникам не нужно недооценивать военную мощь России, вмешиваясь в конфликт на Украине, написал в статье для издания The American Conservative бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Автор публикации выразил мнение, что группировка НАТО не сможет противостоять России, не получится получить превосходство над Российской армией, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Макгрегор добавил, что российские солдаты понимают, за что борются. Этого же не могут ожидать генералы от своих же союзников в Европе.
По его мнению, цена провала многонациональных сил НАТО на Украине будет очень высокой.
Ранее СМИ сообщили, что переброска военных США на территорию Украины может перерасти в столкновение между Россией и НАТО.
В Турции поразились видео Путина с солдатом
Читатели турецкой газеты Haber 7 поразились видео Путина с солдатом
Видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле, очень удивило читателей турецкой газеты Haber 7: они связали усердное выполнение своих обязанностей солдатом с уважительным отношением к главе государства.
«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», – написал один из читателей Haber 7.
«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», – отметила другая читательница, сообщает РИА «Новости».
«Идеальный прием, сразу видно – Россия», – констатировал еще один из комментаторов.
«Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит», – поделился впечатлениями один из читателей.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 млн человек.
Ранее в Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Медведев объяснил, за что воюет Россия
Медведев: Россия защищает своих людей и свою землю
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в поздравлении россиян с Днем народного единства отметил, что Россия будет всегда защищать своих людей и свою землю.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что России не нужны чужие территории, однако есть наша земля, которая священна, «на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди».
«Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», – отмечает он.
Также зампред добавил, что Россия борется против тех, кто ненавидит ее и насаждает ненависть к истории Отечества.
По его словам, против России сейчас – часть умирающего мира. «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», – написал он в сообщении.
По мнению Медведева, от России отказались некоторые партнеры, однако это были случайные попутчики.
В заключение Медведев заявил, что уехавшие из России – трусливые предатели.
«Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», – заключил он.
Ранее в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев также написал, что утверждение Запада о том, будто «России нельзя дать победить в войне», косвенно говорит о желании стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия.
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Байден пообещал оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент США Байден заявил о планах Вашингтона оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго».
В ответ на соответствующий вопрос Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июня Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде объявил об усилении военного присутствия США в Европе.
Турция и Россия начали определять нуждающиеся в зерне страны
Турция и Россия составляют список стран, которые остро нуждаются в российском зерне и удобрениях
Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил знакомый с ситуацией источник.
По его словам, этот вопрос поднимался во время последних телефонных переговоров двух лидеров. Ответственные по этому вопросу ведомства занимаются расписанием списков и маршрутов, их деятельность ведется под эгидой ООН, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что доставка российской агропродукции планируется, прежде всего, в страны Африки и нуждающиеся страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Турция объявила о концентрации усилий на продлении зерновой сделки
Анкара намерена сфокусировать усилия на продлении зерновой сделки, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщили в администрации турецкого лидера.
«На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки», – цитирует сообщение администрации Эрдогана ТАСС.
Напомним, в четверг первые шесть судов с продукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, в пятницу оттуда вышло лишь одно судно.
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В Румынии и Франции не смогли договориться, кто отвечает за солдат НАТО
Минобороны Румынии ответило на критику в связи с плохим содержанием сил НАТО в Чинку
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После французской критики в связи с условиями содержания личного состава боевой группы НАТО в Чинку министерство национальной обороны Румынии заявило, что ответственность за условия размещения лежит на Франции.
Французская газета Monde раскритиковала условия в Чинку. «Сказать, что комфорт в Чинку <...> еще находится в зачаточном состоянии – значит ничего не сказать», – пишет издание, указывая, что некоторым военным все еще приходится жить в палатках. Кроме того, повреждена сеть водоснабжения, «нет подлинного плацдарма», передает ТАСС.
Издание заявило, что французской стороне пришлось «проявить заботу о местных компаниях в объявлениях о тендерах на проведение работ». Monde обвинила Румынию в том, что страна «очень требовательна в отношении военных укреплений, но очень привередлива в отношении своего суверенитета»
Министерство национальной обороны Румынии в ответ заявило, что в соответствии с принятыми процедурами «ответственность за размещение и питание личного состава, а также обеспечение сопутствующих услуг в районе Чинку полностью взяла на себя французская сторона». Подчеркивается, что именно Франция отвечает за организацию боевой группы НАТО в Румынии. Сама же Румыния «предоставила все элементы, запрошенные до сих пор представителями французской армии и других союзных контингентов».
Бухарест обещал «оперативно оказывать помощь и поддержку, согласно запросам, в соответствии с национальным законодательством и обязательствами, принятыми по техническому соглашению, которое будет заключено между румынской и французской сторонами».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восточный фланг НАТО укрепят французским военным контингентом в Румынии. Кроме того, в Румынии летом разместили 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США. Командиры дивизии выразили готовность войти на территорию Украины.
Эрдоган назвал возможное место строительства в Турции газового хаба
Президент Турции Эрдоган назвал возможным местом строительства газового хаба область Тракья на северо-западе страны
Местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
По словам Эрдогана, самое удобное место для строительства газового хаба в Турции, скорее всего, по предварительным оценкам, это Тракья – область на северо-западе страны. Он сообщил, что Минэнерго Турции ведет соответствующую работу с российскими партнерами, передает РИА «Новости».
Между тем ТАСС приводит слова Эрдогана о том, что подходящим местом для строительства газового хаба в Турции, по предварительным оценкам, может стать Фракия.
Ранее в среду Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба.
Reuters: Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка
Россия призвала европейские страны снять санкции с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
По информации Reuters, Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции.
В статье отмечается, что это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары, передает РИА «Новости».
Источник Reuters в ООН сообщил, что эта инициатива обсуждается с представителями Европейского Союза и другими сторонами.
Напомним, в Стамбуле 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, – срок ее действия еще не истек.
В Турции назвали способ получения Европой российского газа
Представитель Эрдогана рассказал о получении Европой газа через Турцию
Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции, потребность есть, отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Калына, который дал интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco. Также он отметил, что есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и России по газу после решения конфликта на Украине.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны.
В понедельник сообщалось, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. Турция начала свою часть работы.
Эрдоган допустил возможность возведения Россией третьей АЭС Турции
Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС
Анкара может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил в интервью телеканалу A Haber, что первый энергоблок АЭС «Аккую» будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Он также заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в Синопе, которая станет второй в Турции. Турецкий лидер также объявил о планах строительства третьей АЭС в стране, которая будет расположена в другом месте, передает ТАСС.
Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут запустить первый энергоблок новой атомной электростанции к столетию Турции.
Турция не считает условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными
В МИД Турции заявили, что не считают условия вступления в НАТО Швеции и Финляндии выполненными
Анкара не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.
«Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», – передает ТАСС слова дипломата.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
Генсек НАТО: Пришло время принять Финляндию и Швецию в альянс
Генсек НАТО Столтенберг заявил о выполнении Швецией и Финляндией требований для вступления в альянс
Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
«Я буду обсуждать этот вопрос с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах», – передает ТАСС его слова.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что что Турция не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
В Кремле не дали гарантий продления зерновой сделки
Представитель Кремля заявил, что возвращение России к участию в зерновой сделке не дает гарантий ее продления
Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, перед тем как принимать решение о продолжении, Москва прежде всего, даст оценку эффективности выполнения сделки, а также реализации всех сторон и параметров договоренностей, передает РИА «Новости».
При этом Песков высоко оценил работу Анкары над предоставлением гарантий. Он добавил, что в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны.
По словам представителя Кремля, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.
Также мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал Москву принять серьезнейшие меры относительно российского участия в зерновой сделке.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.