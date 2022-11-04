В День народного единства в Херсонской области сварили «Народный борщ»

Участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области вместе с жителями сварили «Народный борщ»

В День народного единства участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области вместе с жителями сварили «Народный борщ».

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, День народного единства участники гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области решили отметить по-особенному. Они закупили мясо и овощи и вместе с жителями Геническа на полевой кухне сварили борщ. Местные жительницы заранее приготовили бульон, а задача нарезать ингредиенты к супу досталась руководителю гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области Игорю Кастюкевичу и главе администрации Генического района Елене Терских.

«Главный секрет вкусного борща – это хорошие мысли и хорошее настроение. Если еда готовится с душой, то это сразу почувствует тот, кто ее ест», – рассказала Терских.

На одной из позиций, куда волонтеры привезли борщ, находились мобилизованные из Воронежа.

«Помощь и поддержка людей, народа – это самое важное. То, за что мы воюем здесь. Мы же здесь за свой народ! Сюрприз с «Народным борщом» удался. Мы здесь тоже разных национальностей, но все вместе идем к победе. Борщ был настолько вкусным, как у моей любимой жены, от которой я жду сыночка. И хочу передать привет! Любимая, передаю привет домой. И всему городу Воронежу», – поделился один из мобилизованных воронежцев, находящихся на позициях в Херсонской области.