Дети из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья приняли участие в конкурсе «Смотри, это Россия!»

Школьный патриотический конкурс «Смотри, это Россия!» впервые объединил все 89 субъектов страны

Более 4 тыс. школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсона зарегистрировались для участия во всероссийском патриотическом проекте «Смотри, это Россия!».

Отмечается, что самыми активными стали юные жители ДНР – их представительство на конкурсе достигло 3385 человек, республика сохраняет первое место в общероссийском зачете. Еще 385 участников представляют ЛНР, прислали свои заявки на участие и ученики из Запорожья и Херсонской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Во время конкурса «Смотри, это Россия!» дети снимают видео о своей малой родине для ребят из другого региона и отправляют им такую «открытку» через сайт проекта. Лучшие открытки выбирают народным голосованием. Инициаторами конкурса три года назад стали школьники из Якутии, которых поддержал глава региона.

Сам глава Якутии Айсен Николаев заявил, что очень важно как можно быстрее вовлекать детей в образовательную культуру и лучшие российские проекты. «Ребята больше узнают о том, насколько велика, разнообразна и красива наша страна, а их собственный голос будет услышан во всех уголках России», – отметил он.

Регистрация на конкурс продлится до 13 ноября включительно, а до 27 ноября будет открыт прием видеоработ участников. Напомним, главная тема проекта в этом году – «Гордость моего региона». Команды расскажут о выдающихся людях и исторических вехах развития своей малой родины, или же заглянуть в будущее и предположить, какими окажутся поводы для гордости завтра.

Конкурс проходит при поддержке Совета Федерации, Министерства просвещения и Министерства культуры РФ, Росмолодежи, Российского общества «Знание», платформы «Россия – страна возможностей», Агентства стратегических инициатив, образовательного центра «Сириус», Российского движения школьников и других партнеров.