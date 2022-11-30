Названа дата утверждения в Совфеде нового председателя Счетной палаты

Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники

Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями

Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.

Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».

Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.

Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.