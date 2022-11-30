В Косово не проявили интереса к диалогу с Сербией

Косовский премьер Курти заявил об отсутствии интереса к разговору с Сербией

Косовские власти не заинтересованы в налаживании диалога с сербской стороной, заявил премьер непризнанного Косова Альбин Курти.

Курти заявил, что диалог с Сербией не находится в его приоритете, Косово интересует юридически обязывающее соглашение в соответствии с Венской конвенцией, передает ТАСС со ссылкой на косовские СМИ.

Премьер указал, что предложение Евросоюза по Косову и Метохии стало «основанием для диалога», но его не все устраивает в этой рекомендации, поэтому Косово не будет спешить с ее реализацией.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявлял, что обстановка в Косове и Метохии очень напряженная.