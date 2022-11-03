Российские войска за сутки уничтожили около 500 военных ВСУ на четырех направлениях

Российские войска за сутки на Купянском направлении уничтожили более 130 боевиков, в районах населенных пунктов Терны и Кировск ДНР потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено около 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Все атаки отражены, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там российскими войсками было уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции, говорится в сообщении.

Нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск.

Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», – сообщили в ведомстве.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой народной республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики.

Ранее в Минобороны заявили, что истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.