Бывший американский сенатор обвинил ВСУ в военных преступлениях

Экс-сенатор от штата Вирджиния Блэк заявил, что расстрел в Макеевке российских пленных не первое преступление ВСУ

Недавний расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных стал не первым подобным проявлением жестокости украинских военных, все они остались безнаказанными, заявил бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк.

По его словам, видео с расстрелом российских солдат в Макеевке, вне всякого сомнения, не постановочное, и это не первый случай, где показаны военные преступления ВСУ, передает RT.

Он напомнил о приказе главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных, подчеркнув, что власти Киева оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».

Блэк также рассказал о видео с лагерем военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.

Между тем, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.

В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.

Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.