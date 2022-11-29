Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом «спасти Украину» на футболке прервал матч ЧМ

Эксперт: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань

Эксперт Дудаков: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань

Если обострится тайваньский конфликт, у США не хватит мощностей, чтобы в достаточном объеме помогать и Тайваню, и Украине. Поэтому Вашингтон хочет расширить производство военной продукции, увеличив свои бюджетные расходы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сообщили, что в США опасаются нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.

«У США действительно есть определенные проблемы с военно-промышленным комплексом. И дело не в нехватке денег, просто не хватает мощностей. Мы видим, что Штаты истратили немалую часть своих экспортных резервов. К примеру, американцы уже просят Южную Корею произвести и поставить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на Украину», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«С начала конфликта американцы поставили больше 900 тыс. снарядов, и запасы уже подходят к концу. Но быстро нарастить производство боеприпасов не получится. На восполнение потраченного на Украину уйдет больше 20 лет», – отметил собеседник.

«На этом фоне образуется проблема с поставками оружия на Тайвань, который перевооружается с 2019 года. Многое из того, что Тайбэй уже закупил у США, невозможно поставить. Сначала на логистических вопросах сказалась пандемия, а теперь большая часть оружия, причитающегося Тайваню, поставляется на Украину. В таких условиях Тайбэю придется еще несколько лет ждать, пока Вашингтон произведет новые ПТРК Javelin, гаубицы и другое», – полагает эксперт.

«Штаты сейчас хотят нарастить свои мощности, предоставить большие бюджеты Пентагону и военным корпорациям. В перспективе это может привести к тому, что в Вашингтоне будет все больше сторонников постепенного прекращения участия в украинском конфликте и переориентирования на противостояние с Китаем», – считает Дудаков.

«На текущий момент именно Китай рассматривается Вашингтоном как главный оппонент США. Конечно, это не значит, что Штаты завтра уйдут с Украины. Но в перспективе они могут сокращать свое участие в конфликте», – уверен политолог.

«Кроме того, через публикации в СМИ Запад может готовить общество к увеличению военных бюджетов, а также к противостоянию сразу и на Украине, и на Тайване. Вместе с тем одними деньгами не решить всех тех проблем, которые стоят сегодня перед американским ВПК в части нехватки производственных мощностей и персонала», – заключил собеседник.

Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.

О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему на фоне исчерпания запасов оружия у большинства стран НАТО в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.