США призвали ускорить строительство в Грузии самого глубоководного порта в Черном море

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила о «твердой поддержке» ее страной плана строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, этот порт сыграет большую роль в развитии местной экономики и придаст стимул региональным процессам.

Посол сообщила, что располагает информацией о намерении правительства Грузии объявить тендер на строительство этого порта в начале 2023 года.

«Если бы, как это планировалось, порт уже работал, то помогал бы Грузии играть роль в транспортировке грузов между Центральной Азией и Европой», – сказала Келли Дегнан.

По словам посла, интерес к участию в тендере уже проявили «несколько глобальных квалифицированных операторов».

В сентябре правительство Грузии сообщило, что наймет международную консультационную группу для реализации проекта строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море.

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил тогда, что ряд крупных инвесторов заинтересован построить этот порт. В частности, он назвал инвесторов из Абу-Даби.

«Есть интерес инвесторов из стран Персидского залива и Центральной Азии... Мы хотим получить современную портовую инфраструктуру для развития транзитного потенциала Грузии», – заявлял вице-премьер.

Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами. Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020–2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В год через этот порт планировалось перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.