|
|
Путин рассказал о кризисе в международной торговле
Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Москва переводит экспорт и импорт на новые рынки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия переводит импорт и экспорт на новые рынки из-за того, что международная торговля в данный момент пребывает в кризисе, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
По его словам, особое внимание уделено развитию взаимной транспортно-логистической инфраструктуры, а также снижению мешающих ограничений. При этом Путин отметил актуальность этих вопросов в данный момент, пока международная торговля находится в кризисе. Российский лидер отметил, что Москва осуществляет необходимые меры по смещению экспортно-импортных операций на другие рынки, передает ТАСС.
Ранее президент рассказал, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
|
|
Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.
Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
|
|
Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации
|
|
Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС.
«Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он.
Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе.
Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине.
Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений.
Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».
Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным.
Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО.
Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
Путин не исключил распространения льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
|
|
Действующие в отношении российских военнослужащих льготы могут получить распространение на ополченцев, участвующих на стороне Донбасса с 2014 года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военных – участников СВО.
«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (вошедших в РФ). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», – цитирует президента ТАСС.
Он пояснил, что уже говорил на эту тему с главой Минобороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой.
Глава государства отметил, что записал этот вопрос, и теперь это станет конкретным поручением, которое в будущем будет проработано.
Также в пятницу российский лидер отмечал, что территориям Донбасса нужно было войти в состав Российской Федерации раньше, это позволило бы избежать многих жертв.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Ранее одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Участников несанкционированного митинга задержали в Казахстане
МВД Казахстана пресекло в Астане несанкционированный митинг с участием 300 человек
Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек, которые нарушали общественный порядок, сообщили в МВД Казахстана.
По данным казахстанского ведомства, в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи, которое организовал один из предпринимателей.
«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД Казахстана.
В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, участники акции мешали работе транспорта, митингующие не реагировали на требования полиции.
«Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок», – отметили в ведомстве.
При задержании участники незаконного шествия оказали сопротивление правоохранителям, все виновные лица установлены, доставлены в полицию.
Напомним, в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.
По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали. Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин провел рабочую встречу с Кадыровым
Президент Владимир Путин после беседы с матерями военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», – цитирует Пескова ТАСС.
В пятницу президент в ходе разговора с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой пропал один сын без вести во время второй чеченской кампании, а двое других служат в зоне СВО, заявил, что ее третьему ребенку не нужно ехать туда же.
«Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего – оставаться дома», – сказал глава государства. Он отметил, что расскажет об этом и Кадырову.
Путин: Многих жертв можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав России раньше
Донбасс должен был раньше войти в состав России, тогда многих жертв можно было бы избежать, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Москва в 2014 году исходила из возможности договориться по Донбассу, однако не чувствовала до конца настроения людей.
«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Путина, теперь стало очевидным, что присоединение должно было произойти раньше. «Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», – сказал он.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Путин: Россия не меняет планов развития страны из-за спецоперации
Президент Владимир Путин заявил, что планы России по развитию страны не меняются из-за спецоперации
Огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.
Путин отметил, что, несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, Россия не меняет своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. По его словам, у России огромные, большие планы.
«Но они могут быть реализованы, если мы будем также вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», – добавил глава государства, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений, находящихся на передовой.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Путин: Россия делает правое дело, защищая Донбасс
Путин: Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса
Россия чувствует, что делает правое дело, защищая Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
Он заявил, что Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса, передает ТАСС.
По словам Путина, украинских военных расстреливают перед строем, если они уходят с позиций, это «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом».
«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами – прим. ВЗГЛЯД), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», – сказал он.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал объем экспорта российских вооружений
Путин сообщил об экспорте российских вооружений в 2022 году на 8 млрд долларов
Хотя значительная часть вооружений направлена Вооруженным силам России, российская сторона продолжает поставки на мировые рынки, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха сообщил, что даже в условиях 2022 года, когда вооружения идут для внутреннего потребления, российский экспорт на мировые рынки оценивается в 8 млрд долларов. По словам президента, это очень хороший результат, учитывая условия. Кроме того, контракты заключены на еще большую сумму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин поставил задачу увеличить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции. Летом Ростех сообщил, что в 2022 году госкорпорация заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму свыше 1 трлн рублей.
Токаев подписал указ о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о проведении внеочередных выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, а также в маслихаты (местные представительные органы власти).
Они могут пройти в июне 2023 года, следует из указа главы, передает РИА «Новости».
Также подписан документ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената. Из документа следует, что главам городов Астаны, Алматы и Шымкента необходимо принять меры по организации выборов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.
Токаев, возложив правую руку на экземпляр Конституции страны, заявил, что торжественно клянется верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять свои обязанности президента. Церемония прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.
Затем прозвучал государственный гимн Казахстана. Глава ЦИК республики Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
После церемонии Токаев заявил, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, президентские выборы в республике прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа, некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями, отметил он.
По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.
Также на церемонии присутствовал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД