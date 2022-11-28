Путин рассказал о кризисе в международной торговле

Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом

Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.

«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.

По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.

В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.

Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.

Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».

«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.

Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.

«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –

«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».

По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.

«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.

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