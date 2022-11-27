В Европе возмутились словами «помешавшейся на Путине» главы ЕК об Украине

Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсылу фон дер Ляйен в зацикленности на президенте России Владимире Путине после ее слов о годовщине голодомора.

В день памяти голодомора фон дер Ляйен призвала обеспечить глобальную продовольственную безопасность совместно с Киевом и заявила, что спустя 90 лет Москва якобы «снова использует продовольствие как оружие», сообщает РИА «Новости».

Пользователи Twitter уличили главу ЕК в лицемерии из-за преследования исключительно европейских интересов в ущерб оказании помощи действительно нуждающимся странам в Африке, Азии и латинской Америки.

«Вы уже помешались на Путине и Украине. Вам следует думать о Европе. Если я начну заниматься своими делами на работе, за которую я получаю зарплату, то меня уволят. Почему вы думаете, что это же правило не касается вас?» – поинтересовался комментатор.

«Во всем виноват Кремль? Я скорее поверю, что на вас лежит ответственность за происходящие. Вы лгунья и преступница», – написал еще один пользователь соцсети.

«Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия напротив разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам», – написал третий.

«Россия выступала за поставки своего зерна в страны Африки бесплатно через ЕС, но вы сами не позволили реализовать этот план. Именно вас стоит винить в превращении продовольствия в оружие!» – возмутился другой.

Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.

В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».