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Стало известно о возможной отмене Турцией запрета на пролет российской авиации в Сирию
Лаврентьев: Турция скоро может снять ограничения на пролеты российской авиации в Сирию
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Турция скоро снимет все ограничения на пролеты российской авиации в Сирию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Он подчеркнул, что из-за политизации сирийского вопроса турецкое руководство под определенным давлением Запада было вынуждено принять решение о закрытии неба для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
По словам Лаврентьева, на данный момент условий со стороны Турции нет, указанный барьер носит временный характер и будет преодолен в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Эрдогана, если на то будет обоюдное желание сторон.
Лаврентьев добавил: важно, чтобы итоги этой встречи послали «правильный сигнал» всем сторонам конфликта, и встреча поспособствовала сирийскому урегулированию.
Напомним, в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
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Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.
«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.
«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.
«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
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В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии
Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии
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Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.
«Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
«Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.
«Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.
Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.
«Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.
В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.
Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.
«Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.
Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.
«Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.
На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.
По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.
Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии
«Аль-Маядин» сообщил об ударе Турции по американскому центру подготовки бойцов «Сил демократической Сирии» в Хасеке
ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке, сообщили информационные агентства.
Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».
Напомним, Турция нанесла удары по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч», которая может оказаться подготовкой к наземной операции Турции в Сирии. Турция заявила, что воздушная операция якобы вызвана российским «отказом выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы.
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
Эксперт: Началом операции на севере Сирии Эрдоган ставит США в неудобную ситуацию
Востоковед Семенов: Эрдоган вряд ли откажется от силового решения курдского вопроса на севере Сирии
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Эрдоган увязывает теракт в Стамбуле с теми формированиями на севере Сирии, которым Штаты поставляют вооружение. И если Вашингтон начнет слишком активно защищать курдов, то может дойти до разрыва между Турцией и США, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом».
«Цель турецкой операции в Сирии, вероятно, будет соответствовать той, которая была заявлена еще в 2019 году – создание на сирийской территории вдоль границы с Турцией зоны безопасности в 32 километра. Анкара от этой цели никогда не отступала. И Эрдоган никогда не говорил, что все задачи выполнены», – сказал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Да, были Сочинские соглашения, но каждый раз, когда у президента Турции возникали какие-то опасения, он вновь говорил о создании зоны безопасности силой. В данном случае ничего нового мы не увидим», – отметил эксперт.
«Но есть проблемы, связанные с сирийским суверенитетом, поскольку операция будет проводиться турками на территории Сирии. И эту землю по идее должен был контролировать Дамаск. Но если он не в состоянии обеспечить свой контроль, потому что там находятся американские военные базы и оттуда наносятся атаки на Турцию, то все становится гораздо сложнее. И отсылки к суверенитету будет недостаточно», – добавил собеседник.
«Тут либо Асад должен сам начать проводить операцию, а не вести какие-то закулисные переговоры с курдами, либо искать какие-то другие варианты решения проблемы. К слову, курды в этой ситуации сидят на двух стульях, пользуясь покровительством США и посредничеством России в сложных ситуациях», – уточнил эксперт.
При этом Анкара будет продавливать идею с проведением военной операции. «И я не уверен, что Москва заинтересована в том, чтобы предотвращать ее силовыми методами. Мы, скорее всего, будем делать ставку на дипломатическое урегулирование. Причем сама операция обернется вхождением военных на территорию Сирию. Скорее всего, это будут турецкие войска и союзники», – предположил Семенов.
«Вместе с тем, если операцию начнет сама Турция, то Вашингтон не станет наносить удары по своему партнеру по НАТО. Но если Анкара прибегнет к войне руками своих союзников с территории Сирии, то может быть все что угодно. Но надо понимать, что Штаты тоже оказались в спорной ситуации», – продолжил собеседник.
«Сейчас не очень понятно, насколько им в нынешних условиях надо занимать такую жесткую позицию. Ведь Эрдоган может ветировать процедуру вхождения Швеции в НАТО. Также он имеет ряд других рычагов. Особенно на фоне теракта в Стамбуле, который Эрдоган увязывает с теми формированиями, которым Штаты поставляют вооружение. И если Вашингтон начнет слишком активно защищать курдов, то может дойти до разрыва между Турцией и США», – пояснил эксперт.
«Что касается заявления Эрдогана о готовности встретиться с Асадом, то это будет, скорее, встреча на перспективу. Вопрос курдов, вероятно, обсуждаться не будет. Если абстрагироваться от курдов, то встреча – это единственная возможность как-то урегулировать сирийскую проблему», – заключил Семенов.
Ранее Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом», Турция намерена обеспечить безопасность своих границ. При этом в воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.
Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии. В то же время Россия попыталась убедить Турцию воздержаться от наземной операции. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Сам же Эрдоган на этом фоне заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он также добавил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.
Также известно о том, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке.
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Глава МИД Турции дал прогноз по длительности конфликта на Украине
Глава МИД Турции Чавушоглу: Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия
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Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, выразил мнение глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ходе выступления в одном из вузов Анкары Чавушоглу заявил, что война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Глава турецкой дипломатии напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, стороны были близки к договоренностям по прекращению огня, однако затем отдалились от диалога.
При этом он выразил мнение, что сейчас условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте, налицо новые реалии, однако сейчас ситуация более запутанная. Он также заявил, что в случае ставки на Украине на военную составляющую существует риск того, что война может затянуться на десятилетия.
Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Париже изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Пентагон: Удары Турции в Сирии опасны для американских военных
В США заявили об опасности для американских военных из-за ударов Турции в Сирии
Американским военным грозит опасность от наносимых в северной части Сирии турецких авиаударов, сообщил представитель Центрального командования США.
Военные США получили дополнительную информацию о возможном риске американским военным в регионе, сказал представитель командования в беседе с РИА «Новости».
Напомним, турецкий президент Тайип Эрдоган анонсировал проведение Анкарой воздушной военной операции в северной части Сирии и в Ираке. Он заявил, что страна так обеспечивает безопасность границ.
СМИ предположили, что Анкара может готовить и наземную операцию на сирийской территории.
Пресса также сообщала об авиаударах ВВС Турции по центру подготовки отрядов «Сирийских демократических сил» SDF в провинции Хасеке. Также было сообщение об ударе беспилотника по базе по базе SDF, расположенной в нескольких метрах от базы США.
Эрдоган выступил с обвинениями в адрес США и России
Эрдоган высказал обвинения в адрес США и России в связи с ситуацией с курдами в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Эрдоган выразил недовольство тем, что США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны», – сказал он.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Эрдоган заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, поэтому такая встреча возможна, передает РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган сообщил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.
Ранее Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом», Турция намерена обеспечить безопасность своих границ.
Турция в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.
Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Москва призвала Турцию удерживаться от ударов по Сирии
В Кремле посоветовали Анкаре удержаться от ударов по Сирии и попытаться найти мирное решение «курдского вопроса»
В России призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории, сообщил спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября, так как подозреваемая призналась в связях с запрещенной партией Курдистана. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, передает РИА «Новости».
Лаврентьев сообщил, что делегации во время переговоров придадут большое значение вопросам безопасности из-за выросшей активности террористов в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке Турции.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности.
Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов. Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
Эрдоган: Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака – только начало
Эрдоган заявил, что операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака являются только началом
Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом», Турция намерена обеспечить безопасность своих границ, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
По его словам, нынешние военные операции – только начало мероприятий по обеспечению безопасности границ, и Анкара настроена серьезно передает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что Анкара собирается начать новую трансграничную операцию в наиболее подходящее для этого время.
«Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», – приводит его слова ТАСС.
Турция в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.
Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Землетрясение произошло в районе Мраморного моря вблизи Стамбула
Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил о землетрясении в районе Мраморного моря вблизи Стамбула
Землетрясение произошло в среду утром в районе Мраморного моря вблизи Стамбула, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Турции.
Толчок зарегистрирован в 04.08, последствия выясняются. Магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Дюздже на глубине 6,8 км. Землетрясение ощущалось во многих районах на северо-западе и в центральной Турции, передает ТАСС.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что жертв в результате землетрясения в районе Мраморного моря нет.
Напомним, 4 ноября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Турция готова использовать российские С-400 в случае необходимости
Минобороны Турции заявило, что система ПВО С-400 готова к использованию
Российские С-400 готовы к использованию в Турции, Анкара установит систему при необходимости, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
Акар заявил, что С-400 готов к использованию на месте, ее установят, когда появится какая-либо угроза, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что Анкара прилагает усилия для покупки истребителей F-16 у США, но есть альтернатива, если сделка провалится.
Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Песков рассказал о нюансах в подходах по Сирии у России и Турции
Песков: Нюансы в подходах по Сирии у России и Турции конструктивно обсуждаются
Россия и Турция имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но Москва и Анкара обсуждают их открыто и конструктивно благодаря дружественным отношениям между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона якобы не выполнила обязательства «по очистке» Сирии от курдских вооруженных формирований по договору 2019 года. По его словам, есть нюансы в подходах России и Турции по ситуации в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены, но все разногласия открыто и конструктивно неоднократно обсуждались благодаря дружественным отношениям между странами, передает РИА «Новости».
Песков также подчеркнул, что Россия понимает обеспокоенность Турции по безопасности, связанную с ситуацией в Сирии, но призывает все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по Сирии, чтобы не допустить эскалации.
Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России.