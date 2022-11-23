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National Interest: Для победы над Западом Путину не нужно ядерное оружие
Западное СМИ признало, что для победы президенту Владимиру Путину не нужно ядерное оружие
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Российскому лидеру Владимиру Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, так как в его арсенале есть другие инструменты борьбы, сообщает американский журнал The National Interest.
По информации издания, Россия сдерживается от использования любого ядерного оружия. Западным странам стоит как можно скорее понять, что Путин не отказывается от метода борьбы, включающей отключение энергоснабжения и атаки на инфраструктуру. Кроме того, автор статьи указал, что российский президент ни разу не напал ни на одну западную страну с применением военной мощи, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе не имеют права устать от помощи киевскому режиму.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Луговой поблагодарил ЦРУ за честность в отношении России
Андрей Луговой: ЦРУ нужны не носители секретов, а агенты влияния в российских органах власти
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США попытаются усадить на руководящие посты заранее подготовленных «тихушников», чтобы после окончания СВО с новой силой вести подрывную деятельность внутри России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявление замдиректора ЦРУ о том, что спецслужба намерена вербовать недовольных СВО россиян.
«Я бы назвал заявление Дэвида Марлоу старой песней о главном. Правда, в этот раз позиция чуть ли не впервые была обозначена так открыто. Так что браво за честность», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.
«В целом подобная практика больше свойственна Великобритании, которая на протяжении многих лет формировала сеть агентов влияния по всему миру. Теперь к этому процессу активно подключается Вашингтон», – отмечает собеседник.
Парламентарий также уверен, что «ЦРУ не нужны носители секретов, высокопоставленные сотрудники, дипломаты, военные или спецслужбисты». «Они будут искать простых людей, которые более-менее образованы и готовы пройти дополнительное обучение в Штатах или Британии», – поясняет он.
«Затем этих агентов вернут в Россию, чтобы они среди своих же родственников, друзей, товарищей и коллег распространяли всем известные «западные ценности». Кроме того, такие перебежчики и «тихушники» в скором времени могут начать подниматься по карьерной лестнице», – отмечает депутат.
«ЦРУ ищет недовольных, чтобы потом, когда и если у них появится такая возможность, «раздать» им важные посты в муниципальных, городских, региональных и федеральных органах власти. Ведь они понимают, что мы победим на Украине. И тогда Запад начнет новую волну подрывной деятельности против России. Вместе с тем мы тоже понимаем их планы и в полной мере готовы противодействовать замыслам США», – заключил Луговой.
Накануне замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил, что агентство намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян. «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от спецоперации отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – приводит слова Марлоу газета Тhe Wall Street Journal.
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* (запрещена в России) собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Однако это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются вербовать россиян на фоне проведения спецоперации. Так, в мае Washington Post сообщила, что ЦРУ распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы из России могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными».
В частности, разведуправление рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Тогда эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, напомнили, что даже такие способы скрыть свою личность не гарантируют анонимности, а сама попытка передачи секретной информации является серьезным нарушением закона.
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США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
ЦРУ открыто заявило о намерении вербовать недовольных СВО россиян
Замдиректора ЦРУ Марлоу: Мы готовы к сотрудничеству с несогласными с СВО россиянами
ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу.
По его словам, ЦРУ ищет по всему миру россиян, «испытывающих отвращение» к спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».
Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
США вывели из-под санкций поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС
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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
В лицензии, распространенной американским Минфином говорится, что все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС от 3 июня 2022 года, разрешены. Как пояснили в американском ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями США, передает ТАСС.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты – на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал ряд исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.
В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который США, другие страны G7, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тот же день появилась информация, что Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки санкциям ЕС. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Турецкий беспилотник нанес удар по американо-курдской базе в Сирии
Стало известно об ударе беспилотника ВВС Турции по американо-курдской базе в Сирии
Турецкий беспилотник ударил по совместной базе международной коалиции США и отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил ливанский телевизионный канал al-Mayadeen.
Удар был произведен по базе, расположенной на севере провинции Хасеке, он пришелся по базе спецназа SDF, в нескольких метрах от базы США и штаба командира SDF Мазлума Абади, утверждает канал al-Mayadeen со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
SDF затребовали обсуждения произошедшего с американскими военными.
Ранее СМИ также сообщали об ударах турецких ВВС по центру подготовки SDF в этой провинции. По данным прессы, Анкара готова начать наземную операцию в Сирии.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что американская сторона снабжает курдские вооруженные формирования в Сирии оружием, а российская не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов.
Востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что Анкара остается важным партнером для Москвы и Вашингтона, и рушить отношения с ней из-за курдских сил никто не собирается.
Американист рассказал об угрозе забастовки железнодорожников в США
Американист Дудаков: Из-за рекордной инфляции в США проснулись профсоюзы
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В США рекордная инфляция. Железнодорожники хотят добиться повышения зарплат на семь-девять процентов. На такие изменения Белый дом не пойдет, однако Джо Байден настроен на достижение компромисса с профсоюзами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США.
«Начало полноценной забастовки возможно. Многие профсоюзы в Америке сейчас наблюдают за тем, как в Европе, особенно в Британии, их коллеги бастуют и иногда довольно успешно навязывают свою волю руководству компаний», – считает эксперт.
«В Штатах профсоюзы находятся не в лучшей форме: еще 40–50 лет назад они были куда более грозной силой. Дело в экономических изменениях: общество стало цифровым, что по естественным причинам снизило процент населения, состоящего в профсоюзах, до 10%. Раньше эта цифра была в районе 40%», – акцентирует собеседник.
«Тогда большая численность позволяла устраивать забастовки достаточно часто и масштабно. В нынешней ситуации профсоюзы вынуждены «проснуться» впервые за долгое время. Начинается процесс борьбы за свои права. Связано это с рекордной инфляцией в Америке. Профсоюзы требуют повышения зарплат до уровня роста цен как от государства, так и от частного бизнеса. Отмечу, что речь идет не о двух-трех процентах. Скорее о семи-девяти», – подчеркивает Дудаков.
«Профсоюзам дает силу и тот факт, что в стране достигнут рекордный уровень безработицы – 3,5%. В связи с этим рабочих рук попросту не хватает. В такой ситуации приходится идти на уступки тем, кто работает», – отмечает эксперт.
«Интересен и железнодорожный рынок США: основной игрок здесь – компания Amtrack. Формально она частная, но контрольный пакет акций принадлежит государству. Фактически железнодорожники работают с государством, а значит и договор они заключают практически с участием Белого дома. Есть, конечно, и частные компании, но все-таки основная – это Amtrack», – подчеркивает эксперт.
«Движение железных дорог в Америке не так развито, как в России. Однако в условиях проблем с логистикой даже временная приостановка деятельности железнодорожников способна серьезно усугубить экономическую ситуацию в стране. Последуют и рост цен, и всевозможные локальные дефициты товаров», – рассуждает Дудаков.
«Стоит отметить, что сейчас у власти находятся демократы. В прошлом – это партия профсоюзов. Понятное дело, что рабочие организации заметно ослабли за последнее время. Опыт взаимодействия с ними растерялся. Тем не менее Джо Байден – демократ старой школы. Ему крайне близка повестка профсоюзов, потому что долгое время он занимался этими вопросами», – отмечает эксперт.
«Президент заинтересован в том, чтобы договориться с рабочими. Скорее всего, Байден будет пытаться избежать забастовок. В итоге речь будет идти о том, насколько процентов вырастут зарплаты. Работники требуют повышения до уровня инфляции, то есть на семь-девять процентов. Белый дом на такое не пойдет. Встретятся где-то посередине», – подчеркивает собеседник.
«Думаю, что им удастся договориться о приемлемом для обеих сторон решении. Администрация Байдена настроена на то, чтобы пойти на компромисс. Однако ситуация многих застала врасплох. Профсоюзы давно не устраивали ничего подобного, а рычагов влияния в их руках за последнее время существенно прибавилось», – резюмирует эксперт.
Напомним, что американские СМИ сообщали о возможной забастовке железнодорожников 4 декабря, которая может состояться, если хотя бы один из 12 профсоюзов не договорится с крупнейшими корпорациями отрасли об улучшении условий труда. В понедельник один из крупнейших профсоюзов SMART-TD частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями.
Глава американского государства Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой, власти США готовят планы на случай, если она начнется, заявил представитель Белого дома.
Недовольство работников железнодорожной отрасли Штатов вызвано тем, что в Америке цены на потребительские товары растут намного быстрее зарплат. В стране сохраняется высокий уровень инфляции.
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Ветеран ЦРУ раскритиковал «ущербный дискурс» США по Украине
The National Interest: Ущербный дискурс США по Украине затянул кризис
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За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, который способен затянуть боевые действия, и лишь его коррекция Белым домом сможет снять риск эскалации, заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Пиллар выделил основные «ущербные» тезисы, которые применяются США в отношении Украины. Так, первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями: реагируя на сиюминутные изменения, Белый дом принимает поспешные решения, имеющие серьезные последствия, передает РИА «Новости»
Обозреватель также осудил попытки СМИ и политиков свести украинский конфликт к жесткой антитезе: за или против киевского режима. Кроме того, Пиллар считает, что американские власти совершают ошибку, абсолютно отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе.
Он подчеркнул, что заявления США о некой «победе» Украины иллюзорны, так как в современных условиях конфликтные ситуации разрешаются именно дипломатическим путем.
Напомним, в октябре администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину.
В США высмеяли Байдена за интервью с индейкой
Пользователи YouTube посмеялись над попыткой лидера США Байдена задать несколько вопросов индейке
Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли попытку президента США Джо Байдена, который попытался завязать диалог с индейкой на открытии Дня благодарения.
Так, глава Соединенных Штатов начал свою речь, отметив большое количество пернатых – 9,5 млн индеек, затем внезапно переключил внимание на птицу и поинтересовался, не хочет ли она поговорить, поднеся к ней микрофон. Однако индейка отказалась от переговоров с американским президентом. После чего ему пришлось отойти под смех присутствующих, передает РИА «Новости».
Комментарии под видеороликом свидетельствуют, что такой выпад главы США не был оценен. Так, пользователь Jason Nester предположил, что Байден перепутал птицу с кошкой. Другой пользователь охарактеризовал самого Байдена в этой ситуации, отметив «птичий мозг».
Комментатор Losangeleskingsfan15 язвительно заметил, что «даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать».
А Jehu davis выразил уверенность, что эта индейка могла бы стать лучшим президентом.
«Индейка: пожалуйста, убейте меня», – пошутил Miggy1994.
Американский лидер ранее демонстрировал любовь к общению. На саммите G20 он долго восхищался бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, называя их «пушками».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
Москва призвала Турцию удерживаться от ударов по Сирии
В Кремле посоветовали Анкаре удержаться от ударов по Сирии и попытаться найти мирное решение «курдского вопроса»
В России призвали Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории, сообщил спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября, так как подозреваемая призналась в связях с запрещенной партией Курдистана. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, передает РИА «Новости».
Лаврентьев сообщил, что делегации во время переговоров придадут большое значение вопросам безопасности из-за выросшей активности террористов в центральных районах Сирии, на юге, а также на северо-востоке Турции.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности.
Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что США поставляют оружие курдским вооруженным формированиям в Сирии, а Россия не выполнила обязательства «по очистке» от курдских подразделений сирийских регионов. Напомним, по данным СМИ, ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщалось, что Турция может начать наземную операцию в Сирии.