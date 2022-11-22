ФСБ выявила 68 подпольных оружейников в 31 регионе России

ФСБ за последний месяц выявила 68 подпольных оружейников в 31 регионе России

ФСБ в 31 регионе страны задержала 68 подпольных оружейников, изъяв более 300 единиц оружия и почти 20 кг взрывчатки.

Задержание проводилось во взаимодействии с МВД и Росгвардией. Задержанные были причастны «к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В итоге из оборота изъяты 83 артснаряда и мины, 51 ручная граната, 15 запалов, свыше 15 тыс. патронов, а также холодное оружие, сообщили в ЦОС.

Операция по пресечению незаконной деятельности проводилась в Москве, Петербурге, Нижегородской, Новгородской, Архангельской, Белгородской, Ульяновской, Челябинской и других областях, республиках Мордовия, Северная Осетия, Ингушетия, в Краснодарском, Красноярском, Алтайском и Ставропольском краях.

Напомним, в прошлом месяце ФСБ отчиталась, что выявила 123 подпольных оружейника в 45 регионах России.