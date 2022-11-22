Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС

Лукашенко усмотрел «договорняк» в ситуации с падением ракеты в Польше

Упавшая на польской территории ракета была украинской, ситуация в целом напоминает «договорняк», считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ах, упало что-то на территорию Польши», – сказал Лукашенко в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает РИА «Новости».

Глава Белоруссии посетовал, что никто не задается элементарным вопросом: «Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (…), развернулась и пошла в обратную сторону (на запад – прим. ВЗГЛЯД)?» Стреляли ведь на восток – оттуда же летят российские ракеты, сказал Лукашенко, призвав профессионалов оценить эту информацию. Таких случайностей не бывает, подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в момент, когда ВСУ запускали ракеты С-300, российских ракет в воздухе не было. «По каким объектам они били? Молчат, и американцы молчат», – подчеркнул он, отметив, что «они понимают, что контролируем эту территорию, кое-что видим».

«Почему именно во время саммита «двадцатки» вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», – сделал вывод белорусский президент.

Лукашенко также обратил внимание, что ситуация в Польше постепенно пропадает из внимания западных СМИ. «Поляки и украинцы сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация», – констатировал он.

Между тем издание Rzeczpospolita сообщает, что польская прокуратура отказалась допустить украинских следователей к расследованию дела о падении на своей территории ракеты. Источник издания заявил, что для этого нет «юридической возможности». По его словам, изучаются все версии, включая ту, согласно которой могла упасть ракета противовоздушной обороны Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Россия воспользуется разладом между Украиной и Западом, возникшим в процессе поиска виновника падения ракет в Польше.