США призвали Косово приостановить введение штрафов за сербские автономера

Глава пресс-службы Госдепа Прайс призвал Косово не допускать эскалации напряженности в отношениях с Сербией

Косово следует немедленно приостановить любые шаги, которые могут привести к эскалации напряженности в отношениях с сербами на территории непризнанного государства и самой Сербией, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

В частности, речь идет о введение в Косово штрафов за автомобильные номера, выданные властями Сербии. Прайс призвал Косово и Сербию не допускать провокационных шагов и выполнять обязательства, передает ТАСС.

США выразили разочарование тем, что стороны не смогли договориться. Как заявили в Госдепе, и Косово, и Сербии «придется пойти на уступки, чтобы не поставить под угрозу с таким трудом достигнутый десятилетиями мир в и без того хрупком регионе».