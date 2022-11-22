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США призвали Косово приостановить введение штрафов за сербские автономера
Глава пресс-службы Госдепа Прайс призвал Косово не допускать эскалации напряженности в отношениях с Сербией
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Косово следует немедленно приостановить любые шаги, которые могут привести к эскалации напряженности в отношениях с сербами на территории непризнанного государства и самой Сербией, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
В частности, речь идет о введение в Косово штрафов за автомобильные номера, выданные властями Сербии. Прайс призвал Косово и Сербию не допускать провокационных шагов и выполнять обязательства, передает ТАСС.
США выразили разочарование тем, что стороны не смогли договориться. Как заявили в Госдепе, и Косово, и Сербии «придется пойти на уступки, чтобы не поставить под угрозу с таким трудом достигнутый десятилетиями мир в и без того хрупком регионе».
Напомним, переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе закончились безрезультатно. По мнению Сербии, ситуация в Косово и Метохии находится на грани столкновений. Сообщается, что в регионы Косово, где живут в основном сербы, направлен косовский полицейский спецназ. Полиция Косово пригрозила штрафовать за сербские автомобильные номера с 22 ноября.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Читателей Bild шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро
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Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тыс. евро.
Bild пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тыс. евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране, передает РИА «Новости».
«Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!» – написал один комментатор.
«Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих «скромных» нужд, то неожиданно появляются миллионы», – возмутился один из пользователей.
«Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа», – отметил читатель.
«Подиум или политика... решать Хабеку. Он может записать себя в модели. Жители Германии будут ему признательны, поскольку он абсолютно не компетентен в качестве вице-канцлера», – поделился мнением четвертый пользователь.
«Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа», – подытожили участники обсуждения.
Ранее Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации
Возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Никаких обсуждений на этот счет нет, приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что не может говорить за Министерство обороны России, но акцентировал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.
Ранее Песков сообщал, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен.
Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
СК может возбудить второе дело против знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова
Следователи Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку высказываниям экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, сообщили в пресс-службе СК.
В Telegram-канале СК отмечается, что речь идет о высказываниях, сделанных в интервью украинскому YouTube-каналу. Высказывания были «направлены против Вооруженных сил России»
Ранее против участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Москва взялась за поиск убийц российских военнопленных
В Кремле заверили, что казнившие российских военнопленных преступники будут наказаны
Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Такое действие сто стороны российского правительства он назвал безусловно важным, преступники будут обнаружены и наказаны, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Запад столкнулся с проблемой из-за отправки оружия на Украину
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину
США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщили СМИ.
Как сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны – члена НАТО, западным странам для отправки оружия на Украину приходится копаться в запасах, а решение проблемы с дефицитом оружия требует «стратегических и долгосрочных действий», передает РИА «Новости». В то же время источник отметил, что Москва имеет большие запасы военной техники, поскольку российские заводы работают в три смены.
Ранее уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.
Востоковед: Претензии Эрдогана к Москве по сирийским курдам высказаны не по адресу
Востоковед Семенов: Курды на севере Сирии подчиняются США, а не России
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Россия несет ответственность за север Сирии, но курды не подчиняются Москве, поэтому претензии президента Турции к России не совсем обоснованы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция провела операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики.
«Слова Эрдогана об ответственности России за операцию Турции в Сирии и Ираке верны лишь отчасти. Дело в том, что в Сочинском меморандуме от 2019 года действительно четко сказано, что курдские формирования отрядов народной самообороны должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны приграничной полосы. Но они там до сих пор остались. Вместе с тем в этих соглашениях нет ни слова об Ираке», – сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Собеседник также призвал учитывать позицию США по этому вопросу. «Москва не может отвечать за те курдские формирования, которые фактически вышли из соглашений и перешли обратно под эгиду Вашингтона», – акцентирует он.
«Изначально США планировали выйти из Сирии, после чего леворадикальные курдские формирования стали просить поддержки у России. Москва была готова оказать определенное содействие, но курды должны были выполнить определеннее обязательства. И как только Трамп, будучи президентом США, передумал, леворадикальные курдские формирования также изменили свою позицию», – напоминает эксперт.
«Вероятно, заявление Эрдогана продиктовано тем, что Сочинский меморандум – это документ, в котором ясно прописаны требования и условия. А соглашения с США не имеют такой четкой фактуры. Других объяснений желанию переложить ответственность именно на Москву просто нет», – заключил Семенов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за проведение Турцией операции в Сирии и Ираке лежит на России. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают». «Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции. Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
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Читателей NYT ужаснули военные преступления Украины
Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских бойцов солдатами ВСУ
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Читатели газеты New York Times пришли в ужас после просмотра кадров с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях.
При этом в Twitter-аккаунте издания ссылка на статью сопровождается примечанием о том, что в социальных сетях не утихают споры, было ли это военным преступлением или «самообороной» бойцов ВСУ.
«Какая самооборона? Когда все лежат лицом вниз на земле... Очевидно, они совершили военное преступление!» – передает РИА «Новости» мнение пользователя ttravel07.
«Наши налоги в деле», – съязвил John.
«Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так», – подытожил Andrew Napoli.
«А что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженным украинскими нацистами? Самооборона?» – задался вопросом пользователь.
«Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск», – заявил judgement kitten.
Ранее офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – добавил он.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.