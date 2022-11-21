Президент Сербии Вучич: Белград и Приштина не достигли договоренностей на переговорах в Брюсселе

Белград и Приштина не смогли достичь никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе на высшем уровне в присутствии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич отметил, что по непонятным ему причинам Белград и Приштина не смогли достичь никаких договоренностей. По его словам, сербская сторона была абсолютно конструктивной, они принимали по 10 раз измененные тексты договора, но албанская сторона ни одной секунды не хотела принимать ничего, они всегда хотели добавить что-нибудь такое, что невозможно, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что во время переговоров было хорошо видно, какая из сторон действительно хочет достичь договора, и единственное, на чем настаивал Белград, – «это то, что должны быть соблюдены все подписанные ранее договоренности». Вучич отметил, что проанализирует все документы, «соберет все впечатления» и сегодня или завтра вечером выступит с обращением к нации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасность силового решения проблемы в Косово из-за односторонних шагов Приштины серьезна.