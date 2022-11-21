Вучич: Ситуация в Косове и Метохии на грани столкновений

Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии тяжелая, на грани столкновений

После провала переговоров в Брюсселе ситуация в Косове и Метохии тяжелая, на грани столкновений, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

Трансляцию вело национальное телевидение страны РТС.

Вучич попросил западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь сохранить мир, передает ТАСС.

«Сербия будет привержена миру, нашему народу в Косове и Метохии скажу, что мы сделаем все, чтобы они были в безопасности. Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьезностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его. Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право», – добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Белград и Приштина не смогли достичь никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе на высшем уровне в присутствии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.