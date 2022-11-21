МИД: Ситуация на ЗАЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте

Захарова: Ситуация на ЗАЭС после обстрелов Киевом балансировала на критической черте

После обстрелов со стороны Украины ситуация на Запорожской АЭС балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, атаки были осуществлены вечером 19 ноября, тогда по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра, сообщается на сайте МИД России.

«Они были продолжены и на следующий день, 20 ноября, когда артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. К счастью, существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационного выброса не произошло. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что «киевский режим продолжает «игры с огнем», осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей».

Захарова добавила, что международное сообщество должно знать, кто стоит за новой атакой на ЗАЭС, все данные Россия передала в МАГАТЭ. Также она подчеркнула, что МАГАТЭ необходимо занять ответственную позицию и четко указать на тех, кто осуществляет эти атаки.

Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.