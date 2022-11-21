Школьный охранник избил до смерти коллегу в Подмосковье

Работавший школьным охранником мужчина с судимостью избил выпившего на работе коллегу до смерти

Ранее судимый школьный охранник в Раменском (Подмосковье) до смерти избил выпившего на рабочем месте коллегу палкой, рассказал источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что после происшествия охранник лег спать, а пострадавший выбежал на улицу, где, по имеющимся данным, упал без сил и скончался, передает РИА «Новости».

В данный момент убийца задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Задержанный дважды привлекался к суду – за кражу и разбой. Как добавили в областном главке СК, 44-летний охранник признал свою вину.