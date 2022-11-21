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Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
DW: Германия пообещала Украине помощь в ремонте ЛЭП, водопроводов и газопроводов
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Германия продолжит оказывать дальнейшую помощь Украине на фоне российских атак на украинскую инфраструктуру, заявила министр развития ФРГ Свенья Шульце.
Как заявила Шульце в интервью каналу ARD, Германия будет поставлять генераторы, ремонтировать водопроводы, газопроводы и линии электропередач, чтобы «Украина смогла выдержать эту войну», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее стало известно о жалобе Киева Вашингтону и Брюсселю. Киевские власти заявили, что у Украины не хватит нужного оборудования для восстановления отопления и электроснабжения в случае продолжения российских ударов.
Напомним, еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре подходит к критическому значению, полагает Евросоюз.
Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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Медведев ответил на планы Киева «вернуть Крым»
Медведев прокомментировал «заявления врага» о Крыме словами «Киев – просто русский город»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул исторические связи Киева с Россией и СССР, отметив, что это «просто русский город».
Медведев в своем Telegram-канале на украинские угрозы «вернуть Крым», напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...» – пояснил он.
Ранее Медведев сообщил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти.
В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Минобороны: Крупнокалиберный снаряд ВСУ попал в крышу спецкорпуса №2 ЗАЭС
Минобороны сообщило о попадании украинских снарядов по территории Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса №2, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.
В Минобороны добавили, что с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2, с 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию, указали в ведомстве.
«Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», – говорится в сообщении.
В Минобороны также уточнили, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, а последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.
Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
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Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.
«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».
Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
На «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении цеха сборки авиадвигателей на заводе «Мотор Сич»
Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали цех оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня НIMARS в Донецкой народной республике.
Кадыров показал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, снятое командиром ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по региону Анзором Бисаевым.
Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. По его словам, командир ОМОНа «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ.
Глава Чечни добавил, что Запорожская АЭС в последнее время стала «объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике», которые сходятся в том, что авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента.
«Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», – уточнил он.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
«Укрэнерго» сообщило о «плановых» отключениях электроэнергии по всей Украине
Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
По сообщению «Укрэнерго», по всей территории Украины с 8.00 до 24.00 пройдут плановые отключения, при этом аварийные отключения не прогнозируются, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.
Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Во Франции раскритиковали Подоляка после слов о России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попал под критику читателей французской газеты Le Figaro после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.
Один из пользователей задался вопросом действительно ли Подоляк думает, что Киев что-то будет решать. «Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход», – написал он, сообщает РИА «Новости».
«Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров», – отметил другой комментатор.
«Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!» – написал один из читателей.
«Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее», – подметил еще один комментатор.
Ранее Подоляк заявил, что Украина сочтет своим партнером того, кто будет готов вести переговоры на предварительных условиях, поставленных Киевом.
«Росэнергоатом» сообщил о 15 ударах ВСУ по Запорожской АЭС
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Массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются прямо сейчас, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что обстреливали не только вчера, но и сегодня, «обстреливают вот прямо сейчас». По его словам, на данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Он добавил, что любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность, передает ТАСС.
По его данным, ВСУ обстреляли на ЗАЭС спецкорпус № 2, где хранится свежее отработавшее ядерное топливо. «Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки бы прилетели на саму площадку», – сказал он.
Карчаа указал, что сейчас известно, что шесть снарядов попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два – в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно – сохраняется опасность повторных атак, уточнил он, пишет РИА «Новости».
В настоящий момент выбросов радиации из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ не произошло, сказал Карчаа.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).