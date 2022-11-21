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21 ноября, понедельник | Последнее обновление — 09:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Токаев победил на выборах президента Казахстана
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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20:39
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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На Западе назвали последствия решения США состязаться с Россией
FA: Стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу
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Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, сообщили СМИ.
Как написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн, попытка США противостоять российскому и китайскому влиянию обречена на провал, завершится истощением и подорвет способность США решать важнейшие вопросы, передает РИА «Новости».
По мнению Фонтэйна, в этом заключается суть «стратегической головоломки», которую предстоит решить Штатам, а для этого необходимо тоньше расставлять внешнеполитические приоритеты, написал он, имея в виду, что США не способны противостоять России и Китаю «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов».
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 заявил, что Китай готов вместе с Россией и другими единомышленниками содействовать развитию многополярного мира, защищать международную систему.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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Медведев объяснил «слезливые истерики клоунов в Киеве»
Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной
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Американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
По словам Медведева, тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли «гигантские бабки» и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные «странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины», пишет зампред СБ России в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», – полагает Медведев. По его мнению, граждан США снова надули: из американского бюджета в интересах «раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена» перекачали гигантские средства.
Медведев прогнозирует, что недовольство действиями властей среди американцев будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине.
«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…» – заключил Медведев.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена.
МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
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Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.
Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.
Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.
Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.
В США предложили способ вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой
Журналист Наполитано: Киев согласится на переговоры с Москвой в случае отказа Вашингтона от поставок оружия Украине
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Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».
Наполитано выразил мнение, что Байден больше не справляется с политическим давлением. Журналист пояснил, что республиканцы взяли под контроль Палату представителей, а Конгресс больше не дает главе администрации США ни цента. Как отметил Наполитано, заначка пуста – надо договариваться. Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.
Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России
Шеф Пентагона Остин признал, что у России «впечатляющие вооружения», Украину ждет «суровая зима»
Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но даже это не позволило российской стороне победить на Украине, передает ТАСС.
Он привел слова Байдена о том, что Украина никогда не станет победой России. По словам Остина, впереди у Украины много трудностей и будет суровая зима, но США будет продолжать помогать Киеву.
Также шеф Пентагона отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в этом столетии.
Он также напомнил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, НАТО не будет втянуто в конфликт, но будет поддерживать Украину.
«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», – отметил Остин.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели.
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения».
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Новак: Россия и Китай переходят на взаиморасчеты в национальных валютах
Вице-премьер Новак: Оплата поставок газа из России в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях
Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, плата за российский газ уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Как рассказал Новак по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии, Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят за поставки оборудования из Китая, передает ТАСС.
В качестве примера он привел поставки газа, которые осуществляются в рублях и в юанях.
Вице-премьер добавил, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в валюты двух стран.
Ранее президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией.
Напомним, в сентябре Газпром и китайская CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.
Газета ВЗГЛЯД продробно писала о рекордах в товарообороте России и Китая.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США намерены активно соперничать с Китаем, при этом следя за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
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Названы риски Байдена при проведении аудита по выплатам США Украине
Американист Дудаков: Коррупция вокруг помощи Украине угрожает Байдену импичментом
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Республиканцы смогут реализовать свой потенциал в Конгрессе не раньше начала будущего года. Но если им удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков, комментируя требование республиканцев провести аудит помощи Украине.
«Республиканцы могут требовать от демократов многих вещей, но до начала работы новой сессии 3 января они остаются в Конгрессе в меньшинстве. Когда же большинство будет закреплено юридически, проведение таких аудитов не будет для партии проблемой», – сказал американист и политолог Малек Дудаков.
«Уже известно о желании республиканцев назначить генерального инспектора для расследования фактов коррупции на украинском направлении. Однако администрация Байдена прекрасно понимает угрозу. Поэтому демократы хотят обезопасить себя хотя бы по этому вопросу», – продолжил собеседник.
«Демократы планируют выделить на Украину 38 млрд долларов до конца 2023 года. Это позволит им не идти на компромиссы с республиканцами и не учитывать их позицию. Подобный итог вполне вероятен и закономерен», – акцентирует эксперт.
«Но в таком случае ни о какой «заминке» в поддержке Украины США речи быть не может. Деньги выделят, и они будут тратиться весь следующий год. При этом республиканцы, вне всяких сомнений, будут использовать тему Украины в рамках «культурных войн» в США. Они сконцентрируются на расследовании коррупции в Штатах и, возможно, самого президента Джо Байдена», – указывает эксперт.
«Если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то они будут всячески использовать их для критики Байдена. И не исключаю, что попытаются использовать их для объявления импичмента президенту. На время проведения аудита республиканцы могут даже отказаться от проведения новых траншей Киеву, но в этом не будет никакого смысла, потому что вопрос будет решен заранее», – отмечает Дудаков.
«Повестка Украины становится все более непопулярной в американском обществе. Несмотря на то, что больше половины граждан США пока еще поддерживают военную помощь Киеву, существенная часть населения уже выступает за начало переговоров с Россией», – рассуждает собеседник.
«Очевидно, что республиканцы не откажутся от поддержки Украины. Более того, они будут декларировать необходимость такой помощи. Но сама по себе тема всё равно получит свое место в противостоянии внутри Конгресса», – подчеркивает эксперт.
«Вообще, использовать тему коррупции в рамках межпартийной борьбы для Штатов совершенно типично. В свое время демократы расследовали коррупционную составляющую действий США в Ираке в период президентства Буша-младшего. Теперь, видимо, настало время республиканцев отплатить той же монетой», – предполагает Дудаков.
«Действительно, в Киеве коррупция распространена очень сильно, однако говорить о том, что к действиям украинских политиков причастны представители Пентагона или администрации США сейчас нельзя: фактов нет, доказательств тоже. Если они появятся, то это будет большим везением для республиканцев. Ведь импичмент Байдену будет грозить достаточно серьезно», – резюмирует эксперт.
Ранее члены Республиканской партии внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины. Об этом у себя в Twitter сообщила республиканка Марджори Тейлор Грин. Документ поддержали еще 10 членов партии в Палате представителей.
Кроме того, группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX. Республиканцы не исключают, что часть средств США пошла на инвестиции в FTX, а затем – на поддержку демократов на выборах.
Издательство The Hill также сообщило о том, что Пентагон провалил недавний аудит, не сумев учесть около 61% собственных активов. Представитель Пентагона Майк МакКорд заявил, что конфликт Украины и России стал «очень поучительным моментом для ведомства в ходе проверки средств Пентагона».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей Конгресса США. Еще до выборов высказывались предположения, что Республиканская партия может учредить специальную комиссию по расходованию средств, выделяемых Украине.
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В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Антонов обвинил Киев в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Посол РФ в США Антонов обвинил власти Украины в попытке спровоцировать прямое противостояние России и НАТО
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Украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое противостояние России и НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии журналу Newsweek.
Как подчеркнул глава российской дипломатической миссии в США, которого цитирует посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, украинские власти не только выпрашивают у США больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО, передает ТАСС.
Глава российского диппредставительства также отметил, что абсурдные попытки Запада переложить во всем вину на Россию могут только раззадорить киевский режим, который и без того чувствует вседозволенность.
Напомним, Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД писала о разрушительной силе лжи Зеленского для НАТО.
Экс-глава Минфина США счел неосуществимой идею потолка цен на нефть
Экс-глава Минфина США Мнучин назвал нелепой и неосуществимой идею G7 о введении потолка цен на российскую нефть
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Экс-министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин раскритиковал инициативу стран G7 по введению предельной цены для российской нефти, назвав эту идею неосуществимой и самой нелепой из всех, что он когда-либо слышал.
Мнучин заявил телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, организованного на площадке Института Милкена в Калифорнии, что эта инициатива не только неосуществима, это самая нелепая идея из всех, что я когда-либо слышал, передает РИА «Новости».
Экс-глава министерства финансов США также выразил уверенность, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России с началом спецоперации на Украине, возымели бы больший эффект, если бы были воплощены до этих событий. Он также обратил внимание, что существуют регионы, которые покупают российскую нефть в обход санкций США.
В заключение бывший чиновник из 45-й администрации США Дональда Трампа выразил уверенность, что какие бы ограничения на стоимость российской нефти ни вводили бы страны G7, стоимость черного золота в мире в конечном счете будет определять рынок.
Ранее страны G7 назвали дату объявления уровня потолка цен на российскую нефть.
Москва выразила надежду на скорое назначение посла США
Посол России в США заявил, что в Москве не стремятся разрывать дипотношения и надеются на скорейшее назначение посла
Россия не наблюдает стремлений прерывать двусторонние дипотношения со стороны Соединенных Штатов и ожидают скорое назначение нового американского посла, а также начало работы посольства в полную силу, сообщает посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, Россия не стремится препятствовать назначению нового посла и готова рассматривать любые визовые заявки. Также посол призвал нормализовать ситуацию с работой российского посольства, передает РИА «Новости».
Напомним, 4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. Причина досрочного завершения командировки – смерть жены от рака. Байден решил выдвинуть Линн Трейси, которая сейчас возглавляет диппредставительство в Армении. Россия дала агреман на назначение.
МИД отреагировал на пуск ракет Северной Кореей
В российском МИД не исключили подстрекательство США в связи с ракетными пусками со стороны Северной Кореи
Москва наблюдает за ситуацией с пуском ракет со стороны Северной Кореи с тревогой, подчеркивая, что США будто специально испытывают терпение Пхеньяна, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По его словам, вместо дипломатического пути Соединенные Штаты вместе с союзниками выбирают более радикальные конфронтационные меры. По мнению Рябкова, создается впечатление, что США стремится испытать терпение Пхеньяна, что не может не вызывать тревогу. Замглавы МИД добавил, что ведущаяся работа в сторону денуклеаризации Корейского полуострова перекрыта по инициативе Вашингтона, передает РИА «Новости».
В Белом доме ранее заявили, что Соединенные Штаты осуждают запуск Северной Кореей баллистической ракеты и советуют в срочном порядке продолжить диалог с союзниками по региону.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности. Кисида сказал, что она упала около Хоккайдо.
Москва оценила возможность диалога с США по Украине
Рябков: Позиции России и США по Украине противоположны, говорить не о чем
Диалога между Россией и США по украинской тематике быть не может, поскольку позиции Москвы и Вашингтона радикально противоположны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По Украине с США «просто не о чем говорить», приводит его слова РИА «Новости».
Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции подходов, подчеркнул Рябков.
Он заявил также, что киевский режим по-прежнему имеет возможность изготовить и применить «грязную бомбу».
Россия экспортировала более 15 млн тонн зерна по продуктовой сделке
Первый вице-премьер Белоусов: Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна
Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Как отметил Белоусов, который возглавляет делегацию России на проходящем в Бангкоке форуме АТЭС, Россия уже экспортировала большое количество минеральных удобрений и более 15 млн тонн зерна в развивающиеся и беднейшие страны Африки, Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.
Ранее в Минагропроде Украины заявили, что с начала продуктовой сделки экспортировали порядка 2,9 млн тонн пшеницы.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.
Экс-аналитик ЦРУ объяснил Украине необходимость переговоров с Россией
Newsmax: Экс-аналитик ЦРУ Флейтц заявил, что США должны требовать от Украины переговоров с Россией
Американские власти должны продолжать вооружать Украину, однако от Киева следует требовать мирных переговоров с Москвой, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Фред Флейтц.
Украинские власти, заявил Флейтц в интервью телеканалу Newsmax, не должны соглашаться на что-то, что не могут поддержать, но должен быть какой-то продолжающийся процесс для завершения [конфликта].
Флейтц предостерег США от втягивания в вечный конфликт на Украине. У США должен быть план на конец игры, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.
По его мнению, США стоит ввести должность генинспектора, который бы отслеживал на что на Украине тратится американская финансовая помощь, передает РИА «Новости».
Ранее журналист Эндрю Наполитано выразил мнение, что власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев.
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