Читатели Bild обрадовались поставке на Украину неисправных гаубиц

Читатели немецкой газеты Bild положительно отреагировали на новость о неисправности гаубиц Panzerhaubitze 2000, отправленных на Украину.

Накануне журнал Spiegel написал, что большинство из 14 поставленных на Украину самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 не могут стрелять из-за нехватки запчатей. Шесть гаубиц уже отправили на ремонт в Литву, но запчастей нет и там.

Многие назвали это знаком для окончания боевых действий.

«Отличная новость! Каждый дефект спасает жизни», – передает РИА «Новости» комментарий читателя.

«Здесь я ставлю нашему руководству пятерку! Не смогут убивать ими людей», – написал другой.

«Ого, наше министерство наконец-то прозрело? Никаких поставок запчастей и патронов к оружию на Украине», – призвал отметил третий.

«Абсурдно, что мы вообще снабжаем киевский режим оружием, учитывая многочисленные военные преступления, которые он совершает! В России не привязывают полуголых людей к деревьям, когда на улице мороз, и не стреляют в сдавшихся украинских солдат», – заключил четверый.

«Фатальная, но такая необходимая ошибка. Наше руководство показало, как можно бойкотировать войну. Так держать. У нас нет оружия и денег для войны. Нужно стремиться к заключению мира», – добавил еще один читатель.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Литва отремонтирует украинские САУ Panzerhaubitze (PzH) 2000.