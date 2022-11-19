Участники конференции по климату ООН не смогли согласовать итоговый документ

Вассерман объяснил результаты опроса россиян о праздновании Нового года

Россияне четко понимают, когда следует уйти в режим экономии, а когда можно жить на широкую ногу, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя результаты опроса, согласно которым граждане выступили за празднование Нового года без излишеств в связи с проведением спецоперации.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого стало понятно, что большинство россиян хотели бы, чтобы их города были украшены на новогодние праздники, а также чтобы сохранились детские елки. При этом практически половина опрошенных (44%) заявила, что готова отказаться от фейерверков и салютов.

«Даже во время Великой Отечественной войны продолжались разнообразные торжества, вплоть до того, что провели 7 ноября 1941 года традиционный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Работали выездные концертные бригады на фронте, чего нам, кстати, явно не хватает», – говорит Вассерман.

Он подчеркивает, что несмотря на проведение специальной военной операции России на Украине, праздники должны продолжаться, хоть и не в том же масштабе, что раньше. «Праздники должны проводиться, поскольку таким образом и раньше люди доказывали себе, что в стране хватает сил и средств для того, чтобы не только воевать, но и жить, и радоваться жизни», – полагает депутат.

Он рассказал, что проголосовал на сайте мэра Москвы и из предложенных там вариантов выбрал проведение празднование Нового года в более-менее обычном режиме, чтобы при этом все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий были направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов. Это, по его мнению, самый логичный вариант, который в наибольшей степени соответствует традициям.

Публицист отмечает, что россияне четко понимают, когда следует уйти в режим экономии, а когда можно жить на широкую ногу. «Наши граждане вообще значительно умней тех, кто считает себя высшими слоями общества», – заключил Вассерман.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок призвала российские регионы не отменять празднование Нового года из-за проведения спецоперации России на Украине.