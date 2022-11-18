Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом Путин обсудил с Совбезом вопросы гражданской обороны Президент России Владимир Путин провел очное заседание Совбеза 18 ноября 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Кремле очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», – передает ТАСС слова Путина в начале мероприятия, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями. Напомним, в воскресенье Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом. Новости СМИ2

Путин сравнил украинские власти с бандеровцами Путин сравнил украинские власти с бандеровцами времен Великой Отечественной 15 ноября 2022, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Сторонники украинского националиста Степана Бандеры во время Великой Отечественной замаскировывали псевдонационалистическими интересами собственную трусость, то же самое происходит и с сегодняшним киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами», заявил российский лидер, передает ТАСС. «Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России. Путин раскритиковал «пьющие кровь» из пенсионеров банки Путин: Банки кровь пьют из пенсионеров прямо до гробовой доски 16 ноября 2022, 15:22

Фото: Андрей Холмов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги. «Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски – это, конечно, нужно прекратить», – передает ТАСС слова Путина в ходе совещания с правительством. Президент также призвал банки более ответственно подходить к выдаче кредитов. «Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан (процедуру внесудебного банкротства – прим. ВЗГЛЯД), должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию», – сказал Путин Напомним, на съезде «Единой России» президент Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан. Новости СМИ2 Путин обновил состав Совета по правам человека Президент включил военкора Коца и юриста из ДНР Шишкину в состав СПЧ и исключил журналиста Сванидзе 17 ноября 2022, 14:38

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В состав Совета по правам человека по решению президента Владимира Путина включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе. Среди новых членов совета – спецкор ИД «Комсомольская правда» Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, руководитель ОНФ Московской области Юлия Белехова, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, из состава СПЧ исключены глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин, журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также Иван Засурский, Игорь Каляпин и Галина Осокина. Отметим, что Елена Шишкина, один из самых известных в ДНР юристов. Специалист по уголовному и административному законодательству. Ещё в 2018 году стала председательствующей судьёй народного трибунала ДНР по расследованию военных преступлений украинского режима. Юлия Белехова - руководитель ОНФ Московской области. В последнее время активно занимается защитой прав военнослужащих, помощью их семьям. Объединила вокруг себя активные семьи защитников отечества. Александр Коц - профессиональный военкор, это представитель традиционных СМИ и один из самых популярных блогеров одновременно. Алексей Мельников - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания. В СПЧ очевидно продолжит заниматься темой защиты прав заключённых. Екатерина Сморода - один из наиболее заметных и активных региональных Уполномоченных по правам ребёнка. Особенно себя проявила в период работы с беженцами в начале этого года. Также среди новых членов СПЧ Сергей Рукшин - математик, профессор, представитель Санкт-Петербурга. Зампред Общественного совета при Минпросе. Ян Власов сопредседатель союза общественных объединений пациентов. С начала пандемии неоднократно работал вместе с СПЧ над выработкой рекомендаций Совета по теме здравоохранения и социальной поддержки. Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы» Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы» 15 ноября 2022, 16:29

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», глава государства подписал соответствующий указ. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мелитополю звание Российской Федерации «Город воинской славы», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким же указом президент присвоил звание и городу Мариуполю. Также Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Города получили его за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Ранее во вторник глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий. Звание «Город воинской славы» – почетное звание России. В городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия. Новости СМИ2 Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян Путин: Покупка автомобилей должна стать доступнее для россиян 16 ноября 2022, 15:45 Текст: Елизавета Шишкова

Покупка автомобилей должна стать гораздо более доступной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он отметил, что это необходимо учитывать при организации работы в сфере автомобильного производства, передает ТАСС. «Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», – сказал он. Путин также призвал следить за ценами на машины, чтобы никто «под сурдинку» не поднимал их необоснованно. Кроме того, глава государства поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе призванных в рамках мобилизации и их семей. Он добавил, что ситуация на автомобильном рынке непростая, но основные производители запустили конвейеры. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что загрузка производственных конвейеров растет у «АвтоВАЗа», «Камаза», УАЗа и у ГАЗа, а также на российской площадке китайского Haval. По его словам, ситуация в отрасли постепенно стабилизируется. Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто. Путин поддержал упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан Путин: Новые предложения кабмина облегчат участь граждан в сложной финансовой ситуации 16 ноября 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства новые предложения кабмина по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, он подчеркнул, что это позволит облегчить участь граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. «В качестве основного мы рассмотрим сегодня вопрос о совершенствовании процедуры внесудебного банкротства граждан, Решетников Максим Геннадьевич доложит», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что предложения министра экономического развития «делаются для того, чтобы облегчить участь граждан, которые попали в сложную финансовую ситуацию». Ранее Путин заявил, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги. Новости СМИ2 Историк: Предатели всегда прикрывались псевдонационалистическими идеями 15 ноября 2022, 19:47

Фото: Израиль Озерский/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД президент РГГУ Ефим Пивовар. Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», где дал оценку нацизму на Украине и по итогам которого Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы». «Слова президента о том, что люди, которые сотрудничали с нацистами из страха, попытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями – прежде всего касаются событий Великой Отечественной войны, которым было посвящено заседание Российского организационного комитета «Победа». Но в истории нельзя избежать параллелей», – отметил президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований, профессор Ефим Пивовар. «В словах президента есть глубокий смысл, потому что эти слова касаются не только прошлого, но и настоящего», – подчеркнул историк. По его мнению, происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной. «Российскому обществу всегда следует помнить и понимать, что такое предательство. Особенно подрастающему поколению», – подчеркнул Пивовар. Во вторник на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами». «Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. По словам президента, и «в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами». По завершении заседания оргкомитета «Победа», своими указами президент присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Нескольким российским городам, в том числе Луганску и Горловке, присвоено звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне. Ранее Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России. В августе ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как военная разведка гитлеровской Германии использовала украинских националистов из ОУН* при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий Путин: Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне 15 ноября 2022, 14:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, завил президент России Владимир Путин. «Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании российского оргкомитета «Победа». Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации. «Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», – заключил президент России. Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. «Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю», – сказал Красников. Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН. «Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы», – отметил Красников. Напомним, в августе 2021 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы». Новости СМИ2 Путин указал на опасность исторических мифов Путин заявил, что сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами опробован на Украине 15 ноября 2022, 15:59 Текст: Вера Басилая

Исторические мифы, размывание ценностей ведут к ослаблению суверенитета стран, такой сценарий опробован в том числе на Украине, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Путин считает, что раскачка государств и народов начинается с насаждения мифов, размывания ценностей, искажения исторических фактов. Он также заявил, что именно такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России. Путин: Россия не забудет, что Победу в Великой Отечественной добывали все народы СССР 15 ноября 2022, 15:44 Текст: Елизавета Шишкова

Россия никогда не забудет, что все народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». При этом он напомнил, что почти 70% потерь пришлось на РСФСР. Он подчеркнул, что вклад всех народов СССР в Победу никогда не забывался и не будет забыт, передает ТАСС. «В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной войне приходятся на РСФСР», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи. Новости СМИ2 Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России 15 ноября 2022, 14:53 Текст: Вера Басилая

Важно сформировать позицию молодежи по отношению к ключевым вехам истории России, особенно к Победе в Великой Отечественной войне, с которой связана каждая семья, заявил президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа». Путин заявил о важности формирования мировоззрения, позиции молодежи к истории страны, к ее ключевым вехам, особенно к Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо связана практически каждая российская семья, каждый поселок России, передает РИА «Новости». Президент также заявил, что в России есть более 100 мест, где похоронены останки жертв фашистов. Он подчеркнул, что эти захоронения должны быть ухожены так же, как воинские захоронения. Ранее Путин поручил «с душой» провести 80-летие освобождения Ленинграда. В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Кубы Представитель Кремля Песков сообщил об ожидающемся контакте президентов России и Кубы 16 ноября 2022, 13:55 Текст: Александра Юдина

В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит на следующей неделе Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным и участии в открытии памятника Фиделю Кастро. Открытие памятника лидеру кубинской революции состоится 22 ноября и делегация президента приедет в российскую столицу на пару дней раньше. К слову, Куба входит в список 14 стран, которые проголосовали против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине. Новости СМИ2 Адвокат Горгадзе: Обновление СПЧ сделает его более полезным для общества 17 ноября 2022, 18:41 Текст: Алена Задорожная

Благодаря обновлению состава СПЧ, его деятельность станет более профессиональной, сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. В четверг Владимир Путин обновил состав СПЧ. «Правозащита должна быть не демагогией, а инструментом для отстаивания интересов общества, конкретного человека», – считает член президентского Совета по правам человека, председатель Коллегии адвокатов Москвы «Горгадзе и партнеры» Шота Горгадзе. В прошлом правозащитники ассоциировались с отстаиванием либеральных ценностей и были излишне политизированы, добавил адвокат. По его словам, некоторые дела по защите радикальных оппозиционеров получали более широкий общественный резонанс, чем дела «по вопросам интересов людей с ограниченными возможностями здоровья». «Такие перегибы и излишняя политизация вредила защите прав человека. Сегодня Совет состоит из профессионалов. Это делает нас более полезными для общества. Обновление состава СПЧ сделало его более профессиональным», – полагает Горгадзе. Собеседник признался, что обрадован включением в состав СПЧ журналиста Александра Коца: «Военкор Коц побывал во многих горячих точках, никогда не прятался за спинами военных». Горгадзе также отметил приход в Совет представителей от новых территорий России. По словам слобеседника, юрист, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина «хорошо знакома с расследованием военных преступлений украинского режима». «Обновление СПЧ будет способствовать решению региональных проблем. В составе Совета есть представители самых разных отраслей: медицины, ОНК, образования, защиты интересов детей, семей военнослужащих, а также НКО», – подытожил Горгадзе. В четверг президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека. В него помимо Коца и Шишкиной вошли председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, руководитель ОНФ Московской области Юлия Белехова, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода. Также среди новых членов СПЧ математик Сергей Рукшин и сопредседатель союза общественных объединений пациентов Ян Власов. Из состава СПЧ были исключены экс-глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин (умер в мае этого года), журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также Иван Засурский, Игорь Каляпин и Галина Осокина. Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму 15 ноября 2022, 15:14 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» заявил, что рассмотрит предложение о создании в Крыму мемориального комплекса на месте концлагеря «Красный». Он подчеркнул, что этот вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. Это предложение будет рассмотрено, будет сделано все, чтобы помочь реализовать проект, заявил Путин, передает РИА «Новости». Напомним, в сентябре на восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь. Сообщалось, что решение о восстановлении «Саур-Могилы» принял Путин. Новости СМИ2 Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября 16 ноября 2022, 13:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября. Сам он также не получал от американского лидера поздравления с 70-летием 7 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планируется ли направить Байдену поздравление. Он подтвердил, что 7 октября Путин не получал поздравления с 70-летием от американского президента.