МИД: Голосование Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность

Минобороны сообщило об ударах по двум военным заводам Украины

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных, сообщили в Минобороны.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

У населенного пункта Надднепрянское поражен пункт управления ВСУ, у поселка Чернобаевка Херсонской области поражен узел связи украинских военных. Также там ликвидированы 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – добавили в министерстве.

ПВО за сутки над Егоровкой, Новоукраинкой и Червонопоповкой сбили шесть беспилотников. У населенных пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР), Скадовск (Херсонская область) перехватили 15 снарядов, 11 из них были выпущены из HIMARS.

В воздухе сбиты два снаряда РСЗО «Ураган» у поселка Стрелечья Харьковской области и два снаряда «Ольха» у населенных пунктов Рубежное и Макеевка ЛНР.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

В среду Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных на четырех разных направлениях.

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