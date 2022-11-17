Военкор Коц назвал свои задачи в составе СПЧ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выразил надежду на то, что его новый статус поможет выстраивать еще более конструктивный диалог с военными ведомствами.

В Telegram-канале Совета по правам человека подчеркивается, что сам журналист пока не до конца понимает, какие полномочия ему добавляет новый статус. Он отметил, что ему все еще обстается близкой военная тематика, о которой он пишет уже 25 лет, а потому он увидел, какие недостатки в соблюдении прав человека выплыли на поверхность после начала спецоперации.

Отмечается, что военкор надеется выйти на более плотный уровень взаимодействия с разными ведомствами после получения нового статуса.

Ранее стало известно, что по решению президента Владимира Путина в Совет по правам человека включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе.