Военкор Коц назвал свои задачи в составе СПЧ

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Дерипаска списал доллар с мировых счетов

США продолжают жить в долг Lena Klimkeit/dpa/Global Look Press
Рынок американского долга начинает напоминать рынок российских ГКО, каким он был в 1998 году, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Более того, он предрекает закат долларовой финансовой системы уже через три-четыре года. Может ли США грозить дефолт наподобие российского в 1998 году? И в чем отличие нынешних США от тогдашней России? Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

Байден поспорил с Зеленским о принадлежности упавшей в Польше ракеты Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. В НАТО такую позицию сочли смешной и подрывающей доверие Запада к украинцам. При этом российские эксперты уверены: Зеленский даже не осознает того, что Байден публично назвал его пустословом. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Бесцеремонность Запада утомила Китай

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Дело не только в том, что Китай приобрел экономическое могущество и сам стал поставщиком технологий или инвестиций. Внутреннее положение Запада показывает, что он уже не может быть для КНР полезным. Подробности...

Реален только 2022-й и все, что в нем

Анна Федорова
Анна Федорова, вице-президент «Фонда открытой новой демократии»
Прошлое углубилось. События двух-трехлетней давности воспринимаются как далекое прошлое. Истории из нулевых вообще воспринимаются как сказки про старые времена. Вспоминаешь – и как будто роман из чужой жизни читаешь. Подробности...
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Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Раздел могил на русские и украинские

Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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  • Перемирие

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стокгольмский трибунал признал указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту
    МИД России подтвердил продление зерновой сделки Путин исключил из состава СПЧ Засурского, Сванидзе и Винокурову В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным Зеленский поставил условие для транзита российского аммиака через Украину
    В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше Пентагон счел армию Китая неспособной захватить Тайвань Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»
    Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции Украина начала строить забор на границе с Белоруссией Киев признал неспособность отремонтировать энергетическую инфраструктуру

    Главная тема


    Ложь Зеленского для НАТО стала разрушительнее украинских ракет

    американская РСЗО


    Эксперт указал на сложности уничтожения HIMARS

    «партнерство подорвано»


    США назвали критику своего посла причиной разочарования в Грузии

    президент ФФККР


    Максим Маринин прокомментировал смерть легенды фигурного катания Александра Горшкова

    Видео

    моральная порка


    За что руководитель Китая унизил премьера Канады

    американский госдолг


    Дерипаска списал доллар с мировых счетов

    выборы в США


    Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Военкор Коц назвал свои задачи в составе СПЧ

    17 ноября 2022, 15:22

    Текст: Александра Юдина

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выразил надежду на то, что его новый статус поможет выстраивать еще более конструктивный диалог с военными ведомствами.

    В Telegram-канале Совета по правам человека подчеркивается, что сам журналист пока не до конца понимает, какие полномочия ему добавляет новый статус. Он отметил, что ему все еще обстается близкой военная тематика, о которой он пишет уже 25 лет, а потому он увидел, какие недостатки в соблюдении прав человека выплыли на поверхность после начала спецоперации.

    Отмечается, что военкор надеется выйти на более плотный уровень взаимодействия с разными ведомствами после получения нового статуса.

    Ранее стало известно, что по решению президента Владимира Путина в Совет по правам человека включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе.


    Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
    Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
    		    16 ноября 2022, 22:22
    Фото: Ashley Chan/SOPA Images/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».

    Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.

    Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.

    Коментарии (14)
    Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
    Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
    		    17 ноября 2022, 01:59
    Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.

    Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.

    Коментарии (71)
    В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
    		    17 ноября 2022, 11:38
    Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
    Текст: Александра Юдина

    На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.

    Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

    Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».

    Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.

    В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. 

    Коментарии (27)
    Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
    Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
    		    17 ноября 2022, 04:29
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе». 

    Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.

    Коментарии (10)
    Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
    Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
    		    16 ноября 2022, 23:00
    Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.

    Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.

    Коментарии (23)
    Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
    Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
    		   17 ноября 2022, 10:11
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.  

    Коментарии (35)
    Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
    Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ

    17 ноября 2022, 09:30

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.

    По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».

    Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.

    Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».

    Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.

    Коментарии (4)
    Зеленский похвастался «интересной системой» электроснабжения
    Зеленский заявил о разработке на Украине «интересной» параллельной системы электроснабжения
    		    17 ноября 2022, 00:32
    Фото: President Of Ukraine/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский, на Украине знают, что собираются «делать, когда можно будет голову поднять». По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации сообщила, что на Украине, по имеющимся оценкам, повреждено 40% энергогенерирующих мощностей. Дикарло отметила особенно тяжелую ситуацию в Киеве – большая часть города вынуждена обходиться без света по 12 часов в день, передает ТАСС.

    Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что на Украине, по оценкам США, свыше четверти жителей лишены электричества.

    Тем временем глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила в Telegram, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно». Она пояснила, что свет будут забирать на четыре часа, но «отключения будут происходить несколько раз в сутки без соблюдения графиков почасовых отключений».

    Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.

    Напомним, после массированного ракетного обстрела Украина столкнулась с отключениями света и воды. Кроме того, из-за проблем на Украине многие районы Молдавии остались без электричества. Также была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины (позднее поставки возобновились).

    Коментарии (8)
    Обломки американской ракеты с истекшим гарантийным сроком нашли в ДНР
    Американская ракета AGM-88 HARM с истекшим 25 лет назад гарантийным сроком самоуничтожилась в ДНР

    17 ноября 2022, 04:58

    Текст: Антон Антонов

    У Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад, сообщают информационные агентства.

    По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что НАТО использует Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения.

    Коментарии (9)
    Медведев задумался о возможном падении украинской ракеты на Капитолий
    Медведев предложил подумать, какую оценку получило бы падение украинской ракеты на Капитолий
    		    16 ноября 2022, 23:20
    Фото: Alex Edelman/Zuma/
    CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о том, стало бы падение украинской ракеты на Капитолий «зрадой или перемогой».

    Медведев опубликовал в Telegram «послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше». Он задался вопросом, как следовало бы оценивать ситуацию, если бы ракета Украины «попала прямо в Капитолий». «Это была бы зрада или перемога?» – заявил Медведев.

    Напомним, на польскую деревню Пшеводув упали две украинские ракеты. Сначала на Западе утверждали, что речь идет якобы о российских ракетах, но позднее были вынуждены признать, что их запустили украинские военные.

    Коментарии (5)
    По всей Украине объявили воздушную тревогу
    Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

    17 ноября 2022, 10:26

    Текст: Александра Юдина

    Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры.

    В данный момент онлайн-карта воздушных тревог на Украине во всех регионах отмечена красным, передает РИА «Новости».

    Накануне повышенная опасность была объявлена по всей территории страны.

    Воздушная тревога в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране, объявляется с 10 октября, когда российские войска в ответ на теракт на Крымском мосту начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

    Коментарии (4)
    Автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области
    Губернатор Богомаз сообщил о подрыве на мине в Брянской области автомобиля местных жителей

    16 ноября 2022, 23:45

    Текст: Антон Антонов

    В окрестностях села Азаровка на мине подорвалась машина местных жителей, два человека пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, на месте взрыва работают оперативные службы.

    Напомним, попавший в плен украинский лейтенант Павел Ткачук сообщил о намерении Украины забросить диверсионно-разведывательные группы в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

    Во вторник российская ПВО сбила ракету «Точки-У» над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, женщина госпитализирована с осколочными ранениями.

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    ЛНР предупредила о подготовке Киевом провокации в Харьковской области
    Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил о подготовке Киевом провокации с обстрелом больницы под Харьковом

    17 ноября 2022, 00:57

    Текст: Антон Антонов

    Украина готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы отвлечь внимание от падения ракет в Польше, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    Великий Бурлук контролируют вооруженные силы украины. Филипоненко со ссылкой на разведку сообщил, что Украина хочет устроить «резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы». Обстрелять больницу украинские военные планируют ночью 17 ноября из района населенного пункта Хатное, передает РИА «Новости».

    Напомним, в польской деревне Пшеводув упали две украинские ракеты С-300, погибли два человека. Украина попыталась обвинить Россию фактически в нападении на одну из стран НАТО, но на Западе признали, что ракеты были украинскими.

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    Власти сообщили о двух погибших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области
    Рогов: Двое погибли и девять ранены после обстрела Михайловки в Запорожской области

    17 ноября 2022, 10:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

    Говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками, Рогов сообщил, что два человека погибли, еще девять получили ранения, один пострадавший в тяжелом состоянии, четверо в хирургии, двое в реанимации передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов рассказал, что штурмовая группа ВСУ предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков.

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    Песков заявил о нежелании Киева вести переговоры

    17 ноября 2022, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти однозначно не хотят никаких переговоров, добавив, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты.

    По словам Пескова, у украинских визави «семь пятниц на неделе» – то они ведут переговоры, то отказываются от них, то хотят публичные, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил о «сигналах» о готовности России к переговорам и предложил публичный формат. 

    Накануне украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.

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