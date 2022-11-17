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Военкор Коц назвал свои задачи в составе СПЧ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц выразил надежду на то, что его новый статус поможет выстраивать еще более конструктивный диалог с военными ведомствами.
В Telegram-канале Совета по правам человека подчеркивается, что сам журналист пока не до конца понимает, какие полномочия ему добавляет новый статус. Он отметил, что ему все еще обстается близкой военная тематика, о которой он пишет уже 25 лет, а потому он увидел, какие недостатки в соблюдении прав человека выплыли на поверхность после начала спецоперации.
Отмечается, что военкор надеется выйти на более плотный уровень взаимодействия с разными ведомствами после получения нового статуса.
Ранее стало известно, что по решению президента Владимира Путина в Совет по правам человека включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.
Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».
Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.
В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.
Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ
Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.
По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».
Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.
Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».
Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.
Зеленский похвастался «интересной системой» электроснабжения
Зеленский заявил о разработке на Украине «интересной» параллельной системы электроснабжения
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Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, на Украине знают, что собираются «делать, когда можно будет голову поднять». По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации сообщила, что на Украине, по имеющимся оценкам, повреждено 40% энергогенерирующих мощностей. Дикарло отметила особенно тяжелую ситуацию в Киеве – большая часть города вынуждена обходиться без света по 12 часов в день, передает ТАСС.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что на Украине, по оценкам США, свыше четверти жителей лишены электричества.
Тем временем глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила в Telegram, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно». Она пояснила, что свет будут забирать на четыре часа, но «отключения будут происходить несколько раз в сутки без соблюдения графиков почасовых отключений».
Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.
Напомним, после массированного ракетного обстрела Украина столкнулась с отключениями света и воды. Кроме того, из-за проблем на Украине многие районы Молдавии остались без электричества. Также была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины (позднее поставки возобновились).
Обломки американской ракеты с истекшим гарантийным сроком нашли в ДНР
Американская ракета AGM-88 HARM с истекшим 25 лет назад гарантийным сроком самоуничтожилась в ДНР
У Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад, сообщают информационные агентства.
По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась, передает РИА «Новости».
Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что НАТО использует Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения.
Медведев задумался о возможном падении украинской ракеты на Капитолий
Медведев предложил подумать, какую оценку получило бы падение украинской ракеты на Капитолий
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о том, стало бы падение украинской ракеты на Капитолий «зрадой или перемогой».
Медведев опубликовал в Telegram «послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше». Он задался вопросом, как следовало бы оценивать ситуацию, если бы ракета Украины «попала прямо в Капитолий». «Это была бы зрада или перемога?» – заявил Медведев.
Напомним, на польскую деревню Пшеводув упали две украинские ракеты. Сначала на Западе утверждали, что речь идет якобы о российских ракетах, но позднее были вынуждены признать, что их запустили украинские военные.
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры.
В данный момент онлайн-карта воздушных тревог на Украине во всех регионах отмечена красным, передает РИА «Новости».
Накануне повышенная опасность была объявлена по всей территории страны.
Воздушная тревога в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране, объявляется с 10 октября, когда российские войска в ответ на теракт на Крымском мосту начали наносить удары по украинской инфраструктуре.
Автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил о подрыве на мине в Брянской области автомобиля местных жителей
В окрестностях села Азаровка на мине подорвалась машина местных жителей, два человека пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как сообщил Богомаз в Telegram, на месте взрыва работают оперативные службы.
Напомним, попавший в плен украинский лейтенант Павел Ткачук сообщил о намерении Украины забросить диверсионно-разведывательные группы в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
Во вторник российская ПВО сбила ракету «Точки-У» над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, женщина госпитализирована с осколочными ранениями.
ЛНР предупредила о подготовке Киевом провокации в Харьковской области
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил о подготовке Киевом провокации с обстрелом больницы под Харьковом
Украина готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы отвлечь внимание от падения ракет в Польше, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Великий Бурлук контролируют вооруженные силы украины. Филипоненко со ссылкой на разведку сообщил, что Украина хочет устроить «резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы». Обстрелять больницу украинские военные планируют ночью 17 ноября из района населенного пункта Хатное, передает РИА «Новости».
Напомним, в польской деревне Пшеводув упали две украинские ракеты С-300, погибли два человека. Украина попыталась обвинить Россию фактически в нападении на одну из стран НАТО, но на Западе признали, что ракеты были украинскими.
Власти сообщили о двух погибших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области
Рогов: Двое погибли и девять ранены после обстрела Михайловки в Запорожской области
Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками, Рогов сообщил, что два человека погибли, еще девять получили ранения, один пострадавший в тяжелом состоянии, четверо в хирургии, двое в реанимации передает РИА «Новости».
Ранее Рогов рассказал, что штурмовая группа ВСУ предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков.
Песков заявил о нежелании Киева вести переговоры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти однозначно не хотят никаких переговоров, добавив, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты.
По словам Пескова, у украинских визави «семь пятниц на неделе» – то они ведут переговоры, то отказываются от них, то хотят публичные, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Зеленский заявил о «сигналах» о готовности России к переговорам и предложил публичный формат.
Накануне украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.