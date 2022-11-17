Власти сообщили о двух погибших в результате обстрела Михайловки в Запорожской области

Рогов: Двое погибли и девять ранены после обстрела Михайловки в Запорожской области

Два человека погибли и девять пострадали после обстрела украинскими войсками села Михайловка в Запорожской области, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Говоря об обстреле села Михайловка украинскими войсками, Рогов сообщил, что два человека погибли, еще девять получили ранения, один пострадавший в тяжелом состоянии, четверо в хирургии, двое в реанимации передает РИА «Новости».

Ранее Рогов рассказал, что штурмовая группа ВСУ предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков.