|
|
В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
С направлений Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) есть положительные доклады, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он добавил, что в направлении Артемовска и Соледара «мы метр за метром проходим вперед», передает ТАСС. При этом Марочко добавил, что ситуация на данном направлении по-прежнему остается серьезной.
«Противник сейчас пытается удержать те плацдармы, а они действительно очень серьезные – там сооружены в инженерном отношении довольно серьезные фортификационные сооружения, и нашим военнослужащим приходится довольно-таки тяжело на данных участках местности», – заключил Марочко.
Ранее сообщалось, что «Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК.
ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области
Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС.
О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР.
До этого экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной, по силам противника наносятся массированные удары.
Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
|
|
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области
Замглавы правительства Херсонской области Губарева задержана по делу об экономическом преступлении
Заместитель правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана сотрудниками МВД по делу об экономическом преступлении, сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что она задержана в рамках уголовного дела. С Губаревой сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, передает ТАСС.
Напомним, об исчезновении Губаревой сообщил ее муж. Она перестала выходить на связь с 16.30 15 ноября, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе.
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
В Орловской области беспилотник взрывом разрушил нефтебазу, пострадавших нет
БПЛА пока неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил глава региона Андрей Клычков.
В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что взрыв произошел в среду около 4.00 утра. В данный момент на месте работают все оперативные службы.
Согласно информации СМИ, пострадал терминал нефтепровода «Дружба». Так, на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как в поврежденном резервуаре «Транснефти» зияет обгоревшая дыра.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что в центральной части России начали действовать диверсионно-разведывательные группы из украинских военных, которые особенно активно проявляют себя на пограничных территориях.
Напомним, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.
Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области
|
|
Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь».
Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года.
«Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении.
Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д.
В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными».
Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
|
|
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
|
|
Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
Захарова сообщила о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Спикер МИД Мария Захарова заявила о попытке провокации с телефоном против Сергея Лаврова в Камбодже
|
|
На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже к министру иностранных дел России Сергею Лаврову подбежала женщина и попыталась дотронуться до него телефоном с включенной видеозаписью, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, после одного из мероприятий на выходе из здания к Лаврову подошла женщина, «выдававшая себя за журналиста», и предприняла попытку непременно дотронуться до министра телефоном с включенной видеозаписью, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что журналисты чаще всего прорываются с каким-то вопросом, а не просто просовывают в толпу телефон. По словам представителя МИД, женщина пыталась «в таком прорывном характере» этим телефоном именно дотянуться до российского министра.
При этом Захарова добавила, что никому не удалось выяснить, какое СМИ представляла «журналистка», так как после соответствующего вопроса женщина сняла бейдж, спрятала в складки одежды и отошла за находящиеся неподалеку стойки.
Спикер МИД напомнила случай, когда к Лаврову уже пытались прорваться журналисты, бежали за ним и что-то кричали. Она заметила, что в этот раз случилось «нечто подобное».
Министр иностранных дел России 12 ноября прибыл в столицу Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите.
Напомним, Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш выбрали зеленый цвет традиционных рубашек специально для участия в гала-ужине саммита АСЕАН.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
|
|
Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
|
|
Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
В Геническе пропала замглавы Херсонской области Екатерина Губарева
|
|
Исчезла заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева, об этом в Telegram сообщил ее супруг Павел.
Губарева пропала во вторник в 16.30, с этого момента она не выходила на связь, в последний раз ее видели у здания правительства Херсонской области в Геническе, сообщил Губарев в своем Telegram-канале.
«Попытки дозвониться (врио губернатора региона Владимиру) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – добавил он.
Губарева родилась в городе Каховке Херсонской области, у нее есть два высших образования в области IT и в области государственного управления. В 2014 году заняла должность главы МИД ДНР, также была депутатом парламента республики с 2014 по 2018 год, помощником главы правительства (2018-2019). Летом 2022 года была назначена замглавы администрации Херсонской области.
Участвовала в событиях в Донбассе с 2014 года, на нее накладывали санкции США и Евросоюз. Имеет троих детей.
Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине
Экономист Лизан: Россия может полностью оставить Украину без электричества
|
|
Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Во вторник Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины.
«После вчерашних ракетных ударов по энергообъектам Украины без света временно остались около 10 млн человек. Сейчас в стране проживает порядка 27 млн граждан. То есть в темноте сидело больше трети населения. В абсолютных цифрах это апокалипсис и коллапс, поскольку многие также лишились воды и отопления, доступа к интернету», – отмечает экономист Иван Лизан.
В долгосрочной перспективе Украина приближается к черте, «после которой в стране наступит тотальный блэкаут», выводимые из строя трансформаторы не будут успевать чинить, полагает эксперт. «Это не точечные удары, как в сентябре, и даже не системные, которые мы наблюдали в октябре. Вчерашние удары были направлены на переход разрушений из количественных в качественные», – считает собеседник.
Тем не менее Россия по-прежнему действует «очень гуманно», говорит эксперт, потому что удары наносятся по подстанциям, а не энергоблокам или машинным залам, которые гораздо сложнее восстанавливать. «Вероятно, мы не бьем по машинным залам потому, что впоследствии, если эта территория войдет в состав Российской Федерации, мы сможем оперативно восстановить инфраструктуру», – предположил Лизан.
Тем не менее после массированных ракетных ударов «городское хозяйство нормально функционировать не может». «Экономика тоже не в силах работать, но Киеву уже наплевать на это, поскольку государство давно подключено к аппарату искусственной подачи денег... Еще два-три таких удара и Россия вгонит Украину в тотальный блэкаут. Показателем апокалипсиса на Украине станут сообщения о массовом падеже птиц на «Мироновском Хлебопродукте» в Киеве. Если инкубационная камера на птицеферме обесточена 15–20 минут, то два миллиона яиц отправятся на помойку, потому что в них погибнут эмбрионы», – пояснил эксперт.
Во вторник Россия нанесла точечные ракетные удары в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве и Киеве власти также сообщали о попаданиях по объектам инфраструктуры. По всей стране начались перебои с электроснабжением.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего было нанесено 85 ракетных ударов. Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту 8 октября.
Украинский министр энергетики Герман Галущенко назвал обстрел объектов энергетической инфраструктуры страны 15 ноября самым масштабным с начала российской спецоперации. «Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», – сообщил министр в соцсетях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора в канадские СМИ
|
|
Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита Группы двадцати (G20) раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их разговора было опубликовано канадскими СМИ, сообщила газета The Globe and Mail.
The Globe and Mail сообщает, что Си Цзиньпин, встретившись с Трюдо с кулуарах саммита, в ходе «напряженного диалога» раскритиковал его за утечку этой информации.
Си Цзиньпин добавил, что разговор лидеров должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», сообщает ТАСС.
Трюдо при этом заявил, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог». Китайский лидер на это ответил, что «давайте сначала создадим условия (для диалога)», после чего пожал руку Трюдо и ушел.
Во вторник канадский телеканал «Глобал ньюс» проинформировал о неофициальной встрече двух лидеров, указав, что она прошла по инициативе Трюдо и заняла «несколько минут». Сообщалось, что премьер-министр Канады и председатель КНР успели обсудить ситуацию на Украине, действия КНДР и якобы имевшее место вмешательство Пекина в канадские выборы.
МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной
МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув
|
|
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.
МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Стали известны технические характеристики новых автомобилей завода «Москвич»
Автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятии: «Москвич 3» и «Москвич 3е», сообщила пресс-служба Росстандарта.
В Росстандарте отметили, что заводу выдано одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Один из документов оформлен на автомобиль под названием «Москвич 3», который представляет собой версию компактного кроссовера JAC JS4. Тем самым подтвердилась информация о том, что будущие машины марки «Москвич» будут представлять собой перелицованные машины китайского бренда, пишут «Известия».
Второй ОТТС касается модели «Москвич 3е», это копия электромобиля JAC iEVs4, у которого вместо традиционного мотора электрическая силовая установка. Местом производства в документах значится московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»), однако заявителем в ОТТС прописан КамАЗ, который выступает индустриальным партнером проекта.
Размеры у двух моделей одинаковые: длина – 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Ширина передней колеи – 1510 мм, задней – 1500 мм.
«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами – атмосферным и наддувным. Первый с отдачей 109 л. с. и 150 Нм. Мощность второго составит 150 л. с. и 210 Нм крутящего момента. Турбомотору будут положены шестиступенчатая «механика» или вариатор, атмосферному двигателю – только «механика».
«Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 л. с. и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А·ч, она будет располагаться под полом машины. Запас хода на одном заряде составит 410 км.
Ранее гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что предприятие займется крупноузловой сборкой машин вместе с «восточным» партнером.