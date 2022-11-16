Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян

Путин: Покупка автомобилей должна стать доступнее для россиян

Покупка автомобилей должна стать гораздо более доступной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Он отметил, что это необходимо учитывать при организации работы в сфере автомобильного производства, передает ТАСС.

«Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», – сказал он.

Путин также призвал следить за ценами на машины, чтобы никто «под сурдинку» не поднимал их необоснованно.

Кроме того, глава государства поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе призванных в рамках мобилизации и их семей.

Он добавил, что ситуация на автомобильном рынке непростая, но основные производители запустили конвейеры.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что загрузка производственных конвейеров растет у «АвтоВАЗа», «Камаза», УАЗа и у ГАЗа, а также на российской площадке китайского Haval. По его словам, ситуация в отрасли постепенно стабилизируется.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто.